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Özgürgün: “Halkın verdiği karara saygısızlık var”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın UBP’nin hükümet kurabileceğine inandığı için görev verdiğini belirten Özgürgün, “Sorumluluğumuz gereği tüm partilerle görüşme kararı aldık” dedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:54
Özgürgün: “Halkın verdiği karara saygısızlık var”
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Seçimlerden 21 milletvekiliyle birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından toplanan Parti Meclisi, Özgürgün başkanlığında beş kişilik bir heyetin yarından itibaren tüm partilerle koalisyon görüşmelerine başlaması kararı aldı.

Parti Meclisi toplantısının ardından basına konuşan Özgürgün, seçimlerden çıkan sonucun halkın UBP’yi yönetimde görmek istediğinin yansıması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın UBP’nin hükümet kurabileceğine inandığı için görev verdiğini belirten Özgürgün, “Sorumluluğumuz gereği tüm partilerle görüşme kararı aldık” dedi.

Özgürgün, CTP, HP, TDP ve DP’den yapılan açıklamaların da Parti Meclisi toplantısında değerlendirildiğini kaydetti.

Sorulara karşılık, zorlama koalisyonların sıkıntılı olabileceğini kaydeden Özgürgün, sandıktan çıkan halk iradesine rağmen UBP’yi dışlayacak bir dörtlü oluşum için seçimin hemen ardından harekete geçilmesini, “aşırı zorlama ve sivil darbe” olarak gördüğünü yineledi.

Özgürgün, “Burada, halkın verdiği karara itiraz var, halkın verdiği karara saygısızlık var, halkın verdiği kararın aksine bir şeyler oluşturma girişimi var. Bu zorlamanın ilk günden yapılması doğru değil” dedi.

UBP’nin 7 Ocak seçimlerinde, ikinci ve üçüncü partinin çıkardığı milletvekili sayısının toplamı kadar milletvekili çıkardığına işaret eden Özgürgün, “büyük bir gerileme ile seçimlerden çıkan bir partinin, UBP’ye bedel ödetme düşüncesi ile hükümet kurma girişiminin, gerçek bir zorlama olduğunu” ifade etti.

Özgürgün, ancak hükümet alternatifleri denendikten sonra dörtlü bir oluşuma gidilmesini anlayışla karşılayabileceğini de kaydetti.

“Dörtlü koalisyonun ülkeye hizmet verebilecek noktada olmadığını” da yineleyen Özgürgün, UBP’nin her ne olursa olsun hükümet kurma peşinde olmadığını, ancak ülkenin de hükümetsiz bırakılmaması gerektiğini kaydetti. Özgürgün, UBP’nin sıkıntı var diye görevden kaçma düşüncesinin hiçbir zaman olmadığını ifade etti.

Geçmiş seçimlerde CTP’nin 21 milletvekiline karşı ikinci ve üçüncü partinin hükümet kurma şansı bulunduğunu ancak UBP’nin birinci çıkan partinin hükümet kurması gerektiği düşüncesiyle muhalefette kalmayı tercih ettiğini kaydeden Özgürgün, “Bunu yapmış bir Başkan olarak bugün (seçimden hemen sonra başlayan dörtlü görüşmelere) itiraz ediyorum” dedi.

UBP’nin koalisyon kurabilme şansıyla ilgili olarak ise Özgürgün, dört parti başkanının koalisyon protokolü üzerinde anlaştıklarını söylemeleri halinde Cumhurbaşkanı’nın hükümet kurma görevini UBP’ye vermekten vazgeçmesi gerektiğini; Cumhurbaşkanı’nın dört partinin anlaştığını hissetmemesi üzerine görevi UBP’ye verdiğini kaydetti.

Özgürgün, dört partinin koalisyon için anlaştıklarını açıklamaları halinde hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı’na iade edeceğini de ekledi.

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Right 2018-01-24 23:22:06

Anayasaya aykırı davranan, en başta eşitlik ilkesine uymayıp ötekileştirme ve ayrımcılık yapan, haksız çıkar sağlayan, Devleti çalan, rüşvet alan veya veren hangi partiden olursa olsun kim olursa olsun ben da olsam anam da olsa şerefsiz ve alacaktır. Allah onları kahretsin.

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