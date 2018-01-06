Özgürgün: "İlk sosyal konut projemizi Maraş ve Güzelyurt’tan başlatacağız"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa’da görkemli bir miting düzenleyerek milletvekili adaylarını tanıttı.

Etkinliğe KKTC 3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu da katıldı ve partililere hitap etti.

Genel Başkan ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, tek başına iktidar yetkisi alarak tüm kesimlerle uyumlu bir şekilde çalışarak ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm projeleri hayata geçireceklerinin sözünü verdi.

Mitingde coşkulu kalabalığa konuşan ve sık sık sözü tezahüratlarla kesilen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Maraş’ın Türk yönetiminde açılması fikrini desteklediklerini, yeni dönemde bu konuda ne yapılması gerekiyorsa “tüm girişimleri başlatacaklarını” müjdeledi.

Özgürgün “Biz yeni dönemde, Anavatanımız Türkiye ile birlikte tüm konuları tek tek ele alıp, Kıbrıs Türk Halkının hak ve çıkarları doğrultusunda yeni yol haritamızı çıkaracağız... Bu yolu da birlikte yürüyeceğiz, birlikte başaracağız” dedi.

Konuşmasına “verdiği mücadelelerle, ülkemizde gazi ünvanlı layık görülen, adını tarihe altın harflerle yazdıran kahraman Gazimağusa’ya; Bu ülkenin ekonomisine, turizmine, sanayisine, eğitimine güç katan Gazimağusa selam olsun” diye başlayan Özgürgün, seçim propaganda sürecinde bir süredir bahsettikleri sosyal konut projesine ilk adımı Maraş ve Güzelyurt’tan başlatacaklarını da Gazimağusa Mitinginde açıkladı.

“Sen çok beklersin Anastasiadis…”

Güney’deki Başkanlık seçimleri ile eş zamanlı bir süreçte yapılan KKTC’deki seçim sürecinin ibret verici pek çok gelişme ve açıklamayı da beraberinde getirdiğine işaret eden Özgürgün, Güney’den Kuzeye müdahalelerin gelmeye devam ettiğini kaydederek “Anastasiadis Türklere mesajlar göndererek kimlere oy verilmesi gerektiğini açıkça söylemeye başladı... Barış güçlerini destekleyin açıklamaları arka arkaya geliyor. Bu açıklamalar Türkiye’den gelse, anavatanımızdan gelse ortalığı ayağa kaldıracak olanlar, bu açıklamalar Rum tarafından gelince sus pus bir şekilde kalıyorlar” dedi ve 7 Ocak sonrası şekillenecek Meclisin kritik rolüne değindi.

Rum lider Anastasiadis’e hitap eden Özgürgün “Ey Anastasiadis, biz UBP’liler senin canının neler çektiğini çok iyi biliyoruz... Sen masada ortaya konan tüm planlara, tüm önerilere başını emme basma tulumba gibi sallayarak evet diyenlere oy verilmesini istiyorsun... Sen garantilerin kaldırılmasına evet diyecek olanlara oy verilmesini istiyorsun. Sen Türk askerini adada işgalci gören, onun adadan çıkarılması için canla başla mücadele edenlere oy verilmesini istiyorsun... Sen kasalarda saklanan haritalara evet diyeceklere oy verilmesini istiyorsun... Çok beklersin… Sen işine bak. Sen kendi seçimlerine bak” ifadelerini kullandı.

“Bunların kimin tedrisatından geçtiğini iyi bilin”

Öte yandan Özgürgün, bir yandan bir sendika başkanının açıklamalarına işaret ederek , “CTP, TDP, HP sendikamızın tedrisatından geçti diye açıklamalar yapıyor... Peki, kim bu sendika? Anavatan düşmanlığı ve UBP düşmanlığı yapmaktan başka hiçbir şey yapmayan sendika... Ne diyor? Bunlar bizim gibi düşünüyor diyor... Kimin için diyor... CTP için diyor... TDP için diyor... Halkın Partisi için diyor” ifadelerini kullanarak vatandaşı uyanık olmaya davet etti.

Seçime kimlerin müdahale etmeye başladığını gördüklerini, seçimde Kıbrıs Türk halkının yok oluşa sürükleyecek nasıl bir hükümet modeli istediklerini çok iyi bildiklerini vurgulayan Özgürgün, “Ulusal Birlik Partililer bunu görüyor. Halkımız bunu görüyor, bunu biliyor... Biz bu oyuna gelecek miyiz? Biz oylarımızı bölüp onların istediği bir hükümet modelinin ortaya çıkmasına izin verecek miyiz? Tabii ki gelmeyeceğiz” diye konuştu.

“Maraş’ın Türk Yönetiminde açılması fikrini ve projesini destekliyoruz”

Bir yığın büyük projeyi gündeme taşıdıklarını, hiçbiri ile ilgili Güneyden tek bir yorum gelmediğini ancak ne zaman Karpaz’ı geliştirmekten bahsetsek, ne zaman Güzelyurt’u ansak, hemen buradaki ortakları ile üzerlerine yürüdüklerini kaydeden Özgürgün, “Hazır Maraş’tan söz etmişken buradan tekrar açıkça vurgulamak istiyorum, Maraş’ın Türk Yönetiminde açılması fikrini ve projesini destekliyoruz. Bu konuda atılacak her adımın destekçisi olacağımızın ve bu adamın atılması adına gerekli tüm girişimleri yeni dönemde başlatacağımızı buradan sizlere müjdelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeni dönemde, Anavatanımızla tüm konuları tek tek ele alıp, yeni yol haritamızı çıkaracağız”

Özgürgün “Biz yeni dönemde, Anavatanımız Türkiye ile birlikte tüm konuları tek tek ele alıp, Kıbrıs Türk Halkının hak ve çıkarları doğrultusunda yeni yol haritamızı çıkaracağız. Bu yolu da birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Derdi Türkiye düşmanlığı yapmaktan, halkı mutsuzluğa iterek önüne konan her plana Evet diyecek noktaya getirmekten başka bir şey olmadığını belirttiği CTP’nin ne zaman iktidara gelse ülkeyi toparlamalarının yıllar aldığını anlatan Genel Başkan Özgürgün, “93’te 2003’te ve nihayet 2013’te geldiler… Ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Yakıp, yıktılar, ülkeyi ateşe verdiler. Bir daha ülkenin vakit kaybetmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Çiftçiye, hayvancıya, esnafa, iş adamına, üreticiye, milyonlarca lira borcu olan bir hükümeti devraldıklarını anlatan Özgürgün, ülkeyi 16 ayda düzlüğe çıkardıklarını, parti meclisi kaoslarından taksitle maaş krizlerine kadar her şeyi yaşadıklarını söyledi.

Diğer yandan, mazot alamayacak duruma gelmiş bir Elektrik Kurumu, diz çökmüş kamu bankaları, sıkıntılar içerisinde bir Toprak Ürünleri Kurumu, borç almadan maaş ödeyemez durumda bir Sosyal Sigortaları da bugün mucize niteliğinde sayılabilecek bir noktaya taşıdıklarını ifade eden Özgürgün, deneyimli kadroları ile hemen kolları sıvadıklarını, önce Anavatanla sarsılan ilişkileri ve güveni tesis ettiklerini kaydetti.

“Onlar erteler biz öderiz, onlar batırır biz kurtarırız”

“Bakınız sadece 25 gün içerisinde 3 maaş ödedik. Buna rağmen maliyede hala paramız var” diyerek olumlu mali gelişmelere dikkat çeken Özgürgün, “Başka ne yaptık? Yaklaşık 300 milyon TL’lik iç borç ödemesi yaptık. Devlette alacağı olan, artık bu alacaklar yüzünden batma noktasına gelmiş iş dünyasını rahatlattık. Yatırımlar arttı, ekonomi canlandı, iş dünyası nefes aldı. Bunları nasıl yaptık. Çok basit... Çünkü İktidar bizim işimiz. Onlar erteler biz öderiz, onlar batırır biz kurtarırız” dedi.

Elektriği üçte bir oranında ucuzlatacaklarını ifade eden Özgürgün “Sadece bu yılın değil, yüzyılın projesine bile hayır diyen bu vizyonsuzların eline Yeni dönemde elektrik projesini de bırakır mıyız” diye de sordu.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Özgürgün “Hükümete geldiğimiz günden bu güne tüm halkımızın yüzü gülüyor. Biz UBP’yiz... İktidar bizim işimiz. Bizim işimiz halkın yüzünü güldürmek. Halkı refah içinde yaşatmak. Ülkeyi kalkındırmak... Bizim işimiz, ağlamak sızlamak değil... Bizim işimiz çareler bulmak... Kaynak yaratmak. Onlar üzer, biz yüzleri güldürürüz. Onlar konuşur, biz yaparız” şeklinde konuştu.

“Turizmi çeşitlendirerek tüm kesimlerin eşit pay almasını sağlayacağız”

Yıllık 11 buçuk milyar olan milli geliri 2020 yılı sonuna kadar iki katına çıkararak 22 milyar seviyelerine ulaştıracaklarını, bununla birlikte kişi başına düşen milli geliri de anavatan Türkiye’nin de koymuş olduğu hedef doğrultusunda 25 bin dolar seviyelerine ulaştırma konusunda kararlı olduklarının altını çizen Özgürgün, bir milyon seviyesindeki Turist sayısını 2 milyona; yatak kapasitesini de 30 bin seviyelerine çıkararak turizm gelirlerini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini anlattı ve yeni dönemde turizmi çeşitlendirerek tüm kesimlerin turizm gelirlerinden eşit oranda pay almalarını sağlayacaklarını söyledi.

“Şehir hastanelerini tamamlayacağız”

Özgürgün “Anavatanımızla el ele, Karpaz Hastanesi'ni de, Güzelyurt Hastanesi’ni de, Lefkoşa Hastanesi’ni de, Cengiz Topel Hastanesi’ni de, Girne Hastanesi’ni de yeni dönemde biz tamamlayacağız. Bunlar 4 değil 5 taraflarından çatlayacaklar. Sözümüz söz, Yeni dönemde şehir hastanelerini, 5 hastaneyi de biz yapacağız. Bunlar hiçbir şey yapamaz... Bunlar konuşur, işi yine biz yaparız” dedi.

“İlk sosyal konut projelerini Maraş ve Güzelyurt’tan başlatacağız…”

Özgürgün, seçim propaganda sürecinde bir süredir bahsettikleri sosyal konut projesine ilk adımı Maraş ve Güzelyurt’tan başlatacaklarını da şu sözlerle açıkladı; “Bu ülkede yeni dönemde de sosyal konut projelerini hayata geçiriyoruz. Maraş toplantımızda bunun zaten sözünü vermiştim. İlk sosyal konut projelerini Maraş ve Güzelyurt’tan başlatacağız... Gençlerimiz kira öder gibi konut sahibi olacak, gençlerimiz yuva sahibi olacak, doğup büyüdükleri yerlerde kök salacaklar, bölgeleri gelişecek, ülkemiz gelişecek... Onlar konuşacak, biz yapacağız. Biz yapacağız, onlar kuduracak”

Eroğlu: “Bize düşen görev bu devlete sahip çıkmaktır o yüzden UBP iktidar olmak mecburiyetindedir”

KKTC 3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu da UBP’nin iktidar olmak zorunda olduğunu, çünkü ülkedeki her eserin altında imzası olduğunu vurgulayarak “UBPnin iktidar olacağına inanıyoruz ve sandıklardan çıkacağız. UBP bu zaferlere alışkındır bu Pazar günü de bunu kutlayacağız” dedi.

İktidar için proje ve program gerektiğini, bunun da UBP’de olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Bu işin şakası yok; şaka edecek zaman da yok. Pazar sabahı evden bayramlık elbiselerinizle çıkınız. Çünkü akşamında bayram var. Sandıkta bir olalım, bir yumruk gibi olalım ve tek basına iktidarı gerçekleştirelim… Zafer UBP’nin ve KKTC’nindir” diye konuştu.

Seçimlerde katılım oranının yüksek olmasının önemine işaretle konuşan Eroğlu, UBP’nin daima iktidara sandıklarda yüksek katılım oranları ile geldiğini, bu nedenle herkesi sandığa davet ettiğini, büyük ve güçlü partilerin iktidara mühürle taşındıklarını kaydetti.

KKTC 3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu, “Memleketin her noktasına çivi çaktık yapılması gerekeni yaptık hayat devam ediyor işte yeni arkadaşlarım sizlerden yetki istiyor” dedi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın da seçim atmosferinde olduğuna dikkat çeken Dr. Derviş Eroğlu, seçimlerin ardından dış dünyanın yeniden üzerimize geleceğini, 7 Ocak’ın bu anlamda da önemli olduğunu ifade ederek, “Bize düşen görev bu devlete sahip çıkmaktır o yüzden UBP iktidar olmak mecburiyetindedir” diye konuştu.