Özgürgün: "Işığı görmeseydim görevi Cumhurbaşkanına iade edecektim"

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında bir araya gelen Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanları, görüşmelere hafta sonu da devam edeceklerini açıkladı.

DP Genel Merkezi’nde bugün yapılan ve 1 saat süren görüşme sonrasında “ışık var” mesajı veren UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, bugünden itibaren çok geç kalmamak kaydıyla sonuca ulaşılacağını ifade etti.

DP Genel Başkanı Denktaş, koalisyonla ilgili kararı kendi başına alamayacağını söyleyerek, 29 Ocak Pazartesi akşamı toplanacak DP Parti Meclisi’ne işaret etti. Denktaş, tabanının ve çevresinin dörtlü koalisyon kurmaması için kendisine baskı yaptığını da yineledi.

DP Parti Meclisi, pazartesi akşam yapacağı toplantıda, UBP, DP ve YDP’den oluşan üçlü koalisyonla, CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyon modellerini ele alacak, önerileri değerlendirecek ve bu konudaki kararını verecek.

DENKTAŞ “PARTİ MECLİSİNDE SON NOKTAYA ULAŞMIŞ OLURUZ… HAFTA SONUNU DA DEĞERLENDİRECEĞİZ”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genel Sekreterler Dursun Oğuz ve Afet Özcafer ile her iki partinin heyetinin yer aldığı görüşmeden sonra ilk sözü DP Genel Başkanı Denktaş aldı.

UBP ile ilk resmi temaslarını yaptıklarını söyleyen Denktaş, “UBP’nin ortaya koyduğu görüş ve düşünceleri de değerlendirmeye almak durumundayız” dedi.

DP ile UBP’nin birbirini tanıyan iki parti olduğunu kaydeden Serdar Denktaş, “Ortaya konan görüşler bizim için yeterli. Yarın belki bir temas da heyetler yapar. Vaziyeti bir görelim. Zaten pazartesi akşamı DP’nin parti meclisini toplantıya çağırdık. Pazartesi akşamı son noktaya ulaşmış oluruz” şeklinde konuştu.

Denktaş, hafta sonunu da değerlendirerek bir sonuca ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

“ORTADA BİR ÖNERİ VARDIR, BUNU HEYETİMLE VE YETKİLİ KURULLARIMLA DEĞERLENDİRMEK DURUMUNDAYIM”

UBP ile koalisyonda yer alma konusundaki bir soru üzerine DP Genel Başkanı Denktaş, “Ortada bir öneri vardır, bunu heyetimle ve yetkili kurullarımla değerlendirmek durumundayım. Bana verilen yetki hükümet kurma çalışmalarını yürütme konusundadır. Hükümet kurulabilmesi için önümüzde iki öneri, iki yol var. Bu anlamda her ikisini değerlendirip parti meclisine götürüp son kararı almam lazım. ‘Hayır UBP ile görüşmem’ demeyeceğimi zaten en başından beri ortaya koydum. Pozisyonum bu” şeklinde konuştu.

“BASKI VAR…”

Dörtlü koalisyona girmemesi konusunda DP’ye yapılan baskıyla ilgili bir soru üzerine Serdar Denktaş, “Gerek parti içindeki arkadaşlarımdan gerekse parti tabanımdan bu yönde gelen baskılar var” dedi.

“BASIN HÜKÜMETİ KURDU, BAKANLIKLARI DAĞITTI… BU ARA BASINDA ÇIKANLARI PEK DİKKAT ETMİYORUM”

Basında istifalar konusunda çıkan bazı haberlerin sorulması üzerine Denktaş, “Basın hükümeti kurdu, bakanlıkları dağıttı, onun için basında çıkanlara bu ara pek dikkat etmiyorum” şeklinde konuştu.

ÖZGÜRGÜN: “IŞIK VAR… IŞIK GÖRMESEM GÖREVİ CUMHURBAŞKANI’NA İADE EDERDİM”

Hüseyin Özgürgün ise hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı’ndan aldıktan sonra siyasi partilere ziyaret başlattığını anımsatarak, bugün bu görüşmeleri tamamlayacağını kaydetti.

“GECİKTİRME, OYALAMA NİYETİM YOK… BU IŞIK OLDUĞU SÜRECE GÖREV BENDE KALACAK”

Özgürgün, koalisyon hükümeti oluşturabilme konusunda bir ışık gördüğünü, ışık görmese görevi Akıcı’ya iade edeceğini söyleyerek, “Geciktirme, oyalama niyetim yok. Ülke bir hükümet oluşumunu bekliyor. Biz temaslarımızı devam ettireceğiz, bu ışık olduğu sürece görev bende kalacak. Bugünden itibaren çok geç olmamak kaydıyla bir neticeye ulaşabileceğimi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Özgürgün, UBP ile DP’nin hafta sonunu da değerlendireceğini, Pazartesi akşamki DP Parti Meclisi’ne kadar görüşmeleri sürdüreceklerini söyleyerek, “Bu ışık vardır” dedi.

Hüseyin Özgürgün, “Ülkenin, halkın beklediği hizmet ve ilerleme anlamında bir hükümet kurulabilirse bunu da oluşturacağız” şeklinde konuştu.