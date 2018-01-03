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Özgürgün: “Kalkındırmaya ve yatırıma devam edeceğiz”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekili adaylarıyla birlikte Alayköy’ü ziyaret etti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:17
Özgürgün: “Kalkındırmaya ve yatırıma devam edeceğiz”
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UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Alayköylülere hitap eden Özgürgün, UBP’nin, her dönem olduğu gibi, Alayköy’de seçimden yine birinci parti olarak çıkacağını kaydetti.

Özgürgün, UBP olarak çiftçiye, hayvancıya, memura ve emekliye götürülen hizmetlerden Alayköylülerin de yararlandığını ve bunu farkında olduklarından şüphesi olmadığını söyledi.

Hüseyin Özgürgün, “Biz hizmeti halkımız için yapıyoruz. UBP olarak bir buçuk yıl önce koskoca bir enkaz aldık. Her kesime ve kuruma el atarak bir yere getirdik. Hizmete devam edeceğiz” dedi.

Üzerinde devlet kurulan toprakların kimseye verilemeyeceğini, UBP olarak ülkenin her bölgesine hizmet götürmeye devam edeceklerini vurgulayan Özgürgün, “Kalkındırmaya ve yatırıma devam edeceğiz. Bu ancak UBP ile olur ve bundan sonra da böyle olacak” diye konuştu.

‘Toprak verilecek diyerek yola çıkanların bazı yerlere hizmet getirmeyi düşünmediğini’ kaydeden Özgürgün, şöyle devam etti:

“Sizleri ihmal ettiler. Biz hiçbir noktayı ayırmadan hep aynı hizmeti götürdük. Bizim için ülkemizin her karış toprağı değerlidir. Alayköy de, Mesarya da, Güzelyurt da. Bizim için KKTC’nin tüm toprakları birdir bütündür ve hizmete layıktır.”

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