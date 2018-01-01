Özgürgün Karpaz’da söz verdi

Bölgenin Karpaz Emirnamesi nedeniyle yatırımdan mahrum bırakıldığını, gelişme ivmesinin sıfıra indirildiğini, bunun asla kabul edilemeyeceği ve adanın en güzel bölgesinin gelişmeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Hüseyin Özgürgün söz konusu emirnamenin kaldırılacağını ve bölgede başlayan üniversite yatırımın da hızla tamamlanarak ekonomiye kazandırılacağının sözünü verdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün “Ucube Karpaz Emirnamesinin silinip atılması en büyük hedefimiz çalışmalarımızı başlattık. Bu emirnameyi ortadan kaldıracağız. Yırtıp atacağız. Bölgedeki üniversite yatırımı da bilindiği gibi başladı. Tüm imkânları zorlayıp bunu da hayata geçireceğiz. Bu bölge için ilk düşündüğümüz işlerden biri” dedi.

Özgürgün “Ülkenin en güzel yerlerinden biri yatırımsız. Bu emirnamenin silinip atılması en büyük hedefimiz ve çalışmalarımızı başlattık. Aksi takdirde bölge yatırımsız kalmaya mahkûm olacak. 2008’de Hristofyas ve Anastasdis gelerek burada emirname çıksın, buralar bizimdir diyerek propaganda yaptılar. Böyle bir yaklaşımı asla kabul edemeyiz. Bunu bu emirnameyi ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Bir buçuk yılda önemli işler yapmış bir hükümetin geçmiş dönemini mutlaka tamamlaması için 5 yıllık iktidar dönemine ihtiyacı olduğunu ifade eden Genel Başkan Hüseyin Özgürgün, “UBP olarak bu çalışmaları yapmak üzere sizden onay istiyoruz. UBP ve tüm arkadaşlarımız ekip olarak hazırız” diye konuştu.

2013’te 5 yıl için iktidar dönemi verilen CTP’nin bırakıp kaçtığını, bilahir iki defa hükmet kurup bozduğunu, son dönemde de bilindiği gibi Türkiye’den den gelen suyu istemediğini ve bu nedenle de denize döküldüğünü, bu yetmezmiş gibi yine Türkiye ile mali protokolü imzalamamak için her yolu deneyip nihayet ülkedeki her kesimin durumunu perişan ettiklerini anlatan Özgürgün artık halkın bunlara tahammülü olmadığına dikkat çekti.

“FİFA STANDARTLARINDA SENTETİK BİR SAHA PROJEMİZ VAR”

Erenköy Örgüt binasında da partililere hitap eden Özgürgün bölgedeki mutlu ve umutlu tablonun devam edeceğini ifade ederek ellerini taşın altına soktuklarını, her bölgeye ve kesime dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgedeki spor yatırımlarından da bahseden Özgürgün, bölgeye stadyumun yapılacağını daha önce de ifade ettiğini, her şeyin hazır olduğunu ve tamamlanacağını söyledi. Özgürgün “Bu bölgede stadyumun yapılacağını söylemiştim. Her şey hazır bu saha yapılacak. Yeşilköy’e de halı saha yapılacağını söylemiştim. Kumyalı’ya da tüm bölgeyi kalkındıracak ışıklandırılmmış FİFA standartlarında sentetik bir saha projemiz var bunu da gerçekleştireceğiz” dedi.

BELDİYE REFORMU HAZIR…

Erenköye Sağlık Ocağı’nın bu güne dek düşünülmediğini, bunun Erenköy’e geldiğini ve hizmette olduğunu da hatırlatan Özgürgün tam donanımlı Karpaz Hastanesi projemizde projesinin de bunun arkasından geleceğinin sözünü verdi.

UBP’nin belediye reformunun hazır olduğunu ancak muhalefet nedeniyle geçirilemediğini de sözlerine ekleyen Özgürgün “Erenköy dâhil ülkenin tüm beledileri rahatlayacak reform paketimiz de hazır” dedi.



