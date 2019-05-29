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Özgürgün Meclis toplantısına katılmayacağını açıkladı

Özgürgün’ün twiterden açıklama yaptı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:21
Özgürgün Meclis toplantısına katılmayacağını açıkladı
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Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, UBP-HP Hükümetinin güven oylamasının yapılacağı Meclis toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Özgürgün’ün twiterden yaptığı açıklama şöyle:

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Hiçbir görev talebim ve beklentim olmadan elimden geldiğince partime ve ülkeme fayda sağlamayı hayatım boyu sürdürecek olmakla beraber güven oylamasına katılmamaya karar verdiğimi belirtmek istiyorum.

Partim beni her göreve getirmiş her görevde partime ve ülkeme 6 dönem 21 yıl aralıksız elimden geldiğince hizmet etmişimdir.3 günlük bir siyasinin kalkıp bana dil uzatması çok komik ve kısa sürede tükenmişliğin sonucudur. Bu nedenle vicdanım Kudret Özersay’a güvenoyunu reddediyor.

Varlığımda başbakan olarak partimi iktidara taşırken yokluğumda da Ersin beyi ve partimi iktidara taşımışsam benden mutlusu yok. Kudret beye hatırlatırım ki Derviş beyden sonra en uzun süre genel başkanlık ve başbakanlık yapış Hüseyin Özgürgün UBP ve UBP lilerin tam da kalbindedir.

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Son Güncelleme: 29.05.2019 14:31
Anahtar Kelimeler:
HükümetKıbrısHaberÖzgürgün
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mağusalı 2019-05-29 14:31:55

ooooo kriz :))

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