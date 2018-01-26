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Özgürgün önce TDP ile görüşecek

Ocak erken genel seçiminin ardından yeni hükümetin oluşumu için çalışmalar bugün de gündemin ilk sırasında yer alıyor.

26 Ocak 2018 Cuma 11:28
Özgürgün önce TDP ile görüşecek
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Ocak erken genel seçiminin ardından yeni hükümetin oluşumu için çalışmalar bugün de gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Dörtlü koalisyon hükümetinde sona yaklaştıklarını açıklayan CTP, HP, TDP ve DP genel başkanları bugün yeniden bir araya gelecek. Görüşmenin yeri ve saati henüz açıklanmadı.

Öte yandan önceki gün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de siyasi partilere ziyaretlerine bugün devam edecek.

Özgürgün, saat 11.00’de TDP’yi, 14.00’te DP’yi, 15.30’da da YDP’yi ziyaret edecek.

UBP heyeti dün CTP’yi ziyaret etmiş, HP ise koalisyon görüşmesi için UBP’nin randevu talebine olumsuz yanıt vermişti

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Doğru Söz 2018-01-26 11:55:57

Soru: İşin var mı? Cevap: Var.
Soru: işin ne? Cevap: iş yapar gorünmek.
Bravo. Kolay gelsin. Hayırlı iş yapar görünmeler...

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