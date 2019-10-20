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Özgürgün: Partili arkadaşlarıma kırgınım

20 Ekim 2019 Pazar 17:14
Özgürgün: Partili arkadaşlarıma kırgınım

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Özgürgün hakkında çıkan haberlerle ilgili basın açıklaması yaptı.

Özgürgün, yıllarca beraber çalıştığı arkadaşlarının birkaç dakika içerinde dokunulmazlığının kaldırılması için el kaldırmasına kırgın olduğunu belirterek kendisinin zan altında bırakıldığını söyledi.

Başbakan Tatar’ın oyuna gelmemesi gerektiğine dikkat çeken Özgürgün “Sayın Tatar da bunu iyi biliyor ama eli kolu bağlı, çaresiz bir tavır içerisinde, dipsiz kuyuya atılmayı bekliyor” dedi.

Verilemeyecek bir hesabı olmadığına dikkat çeken Özgürgün “Aileme, daha çok zaman ayırabiliyorum mutluyum” dedi.

Özgürgün’ün açıklaması şöyle:

Bazı yayın organlarında benimle ilgili yargısız infazlar devam etmektedir. Bu nedenle aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duydum.

Dokunulmazlığımın kaldırılmış olması değil, yıllardır birlikte çalıştığım arkadaşlarımın birkaç dakika içerisinde el kaldırıp suçluymuşum gibi bir hava yaratması beni yaralamıştır.

Hayatım boyunca şahsi çıkarı toplumun devletimin ve anavatanımın önüne koymadım. Çok sayıda atletizm şampiyonluklarım vardır. Tabi ki kendiniz koşuyorsunuz ve kazanmak istiyorsunuz. Benim kafamda, temsil ettiğim okulumun, ülkemin kazanması, kendimin kazanmasından da önde olmuştur.

Futbol oynadığım yıllarda da takımımın kazanması, takım oyununun en iyi oynaması, en birinci hedefimdi. Bu hedefim siyasi yaşamımda da aynı oldu.

UBP’nin ve KKTC’nin kazanımlarını hep önde tuttum. KKTC’de herkes kişisel hesap yapanların kurbanı olduğunu çok iyi biliyordur ne acıdır ki bana karşı kişisel hesap peşinde koşanlar, her türlü oyunu yapanlar, şimdi aynı oyunlarını oynuyorlar ve aynı oyunlarda yer alanları kurban etmek üzeredirler.

Sayın Ersin Tatar’ı oyuna getirmek isteyenler olduğunu herkes net bir şekilde biliyor.  Sayın Tatar da bunu iyi biliyor ama eli kolu bağlı, çaresiz bir tavır içerisinde, dipsiz kuyuya atılmayı bekliyor.

Kimseyle kişisel bir kırgınlığım olmaz, siyasette arkadan hançerlenmelere de alıştım.

Kendi partimin içindeki vekillerin 2 dakika içerisinde benimle ilgili dokunulmazlık kararını onaylaması tabi ki ağırıma gitti. Ancak verilmeyecek bir hesabım yoktur. Aileme, daha çok zaman ayırabiliyorum mutluyum. Her zaman partim ama önce devletim için çalıştım asıl düşünmesi gerekenler KKTC devletinin varlığı ve bütünlüğü, devamlılığı için sadece demeç verenlerdir. Sadece konuşanlardır.

Hiçbir siyasiye karşı bir kırgınlık veya kin beslemiyorum. Benim hayatımda kin ve nefrete yer yoktur. Ülkede siyaset kirlenmiştir herkes elini vicdanına koymalı, önce halkımız ve devletimiz gelmelidir.

UBP’de veya ülkede kişisel hesap yapmayı siyaset sananlara fırsat verilmemelidir.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ÖzgürgünUBPHaberGündemKıbrıs
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Vatandaş 2019-10-20 19:56:43

e be bay useyin,"Hayatım boyunca şahsi çıkarı toplumun devletimin ve anavatanımın önüne koymadım." diyorsun da neydi şu çiçekler eve faturalar bakanlığa hikayesi? 15 eylül 2013 tarihli Kıbrıstime haber kanalında birsürü fatura gösteriyor,Birsürü açıklamalar var..Nedir yalanmı bunlar..Sen de sessiz kaldın bişey söylemedin..Sessiz kalmak bişeyi kabullenmek demektir...

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ali 2019-10-20 20:09:35

VAllahi içim doldu birazdan ağlaycam..

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