Özgürgün: "Tajani'nin kuzeye geçmemesi çok büyük bir sürpriz değildi"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Avrupa Parlementosu Başkanı Antonio Tajani’nin Güney Kıbrıs ziyareti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Yunanistan ziyaretini BRT’ye değerlendirdi.

Başbakan Özgürgün, Avrupa Parlementosu Başkanı Antonio Tajani'nin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek, kuzeye geçmemesinin çok büyük bir sürpriz olmadığını söyledi.

Özgürgün, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusuna bakışında ezelden beri ciddi bir sorun olduğunu belirterek, Annan Planı’na “Hayır” diyen Rum tarafını, tek taraflı olarak AB’ye alan bir zihniyetten daha iyisini beklemenin mümkün olmadığını ifade etti.

AB’nin Kıbrıs konusunda her zaman bir taraf olduğunu ve bu tarafın da Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı olduğunu kaydeden Özgürgün, AB’nin bunu her vesile ile gösterdiğini söyledi.

Başbakan Özgürgün, AB’nin Kıbrıs Rum tarafına ‘Kıbrıs’ta bir anlaşma ve çözüm için mücadele edin sonra sizi AB’ye alalım’ tavrıyla yaklaşmış olması halinde çözümün zaten olmuş olacağına işaret ederek, AB’nin son toplantılarda da Rum tarafının yanında yer alıp Kıbrıs görüşmelerinin sonuçsuz kalmasında büyük etken olduğunu vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretine de değindi.

Başbakan Özgürgün, “bu ziyaret olumlu olarak görünse de yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan Türkiye’yi hâlâ aynı zihniyetle Kıbrıs’ta işgalci ve Türk ordusunu da temizlenmesi gereken bir unsur olarak görüyor” dedi.

Özgürgün, Kıbrıs’ta 1974’ten beri barışı sağlayanın Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu ve adada kan akmayan dönemin 1974’le bugün arasındaki dönem olduğunu kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye’nin varlığının Adadaki tek sebebinin Kıbrıs’ta bir anlaşmanın tarafı olarak Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını korumak olduğunu anımsattı.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafından yapılan açıklamalarda ‘Kıbrıs benimdir, tamamına sahip olmadıkça bir anlaşma istemiyorum’ tavrının ortaya konduğunu kaydeden Özgürgün, buna ne Türkiye’nin ne de Kıbrıs Türklerinin ‘Evet’ diyeceğini söyledi.

Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığının güvencemiz ve barışı sağlayan unsur olduğunu kaydeden Özgürgün, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’ta bir çözüm için çok destek vermişlerdir, Kıbrıslı Türklerle beraber barış elini uzatmışlardır ama bu el hiçbir zaman tutulmamıştır” dedi.