Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
Obez çift birlikte 200 kilo verdi
Obez çift birlikte 200 kilo...
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...

Özgürgün: "Tajani'nin kuzeye geçmemesi çok büyük bir sürpriz değildi"

Başbakan Özgürgün, Avrupa Parlementosu Başkanı Antonio Tajani nin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek, kuzeye geçmemesinin çok büyük bir sürpriz olmadığını söyledi.

10 Aralık 2017 Pazar 13:45
Özgürgün: "Tajani'nin kuzeye geçmemesi çok büyük bir sürpriz değildi"
banner10

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Avrupa Parlementosu Başkanı Antonio Tajani’nin Güney Kıbrıs ziyareti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Yunanistan ziyaretini BRT’ye değerlendirdi.

Başbakan Özgürgün, Avrupa Parlementosu Başkanı Antonio Tajani'nin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek, kuzeye geçmemesinin çok büyük bir sürpriz olmadığını söyledi.

Özgürgün, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusuna bakışında ezelden beri ciddi bir sorun olduğunu belirterek, Annan Planı’na “Hayır” diyen Rum tarafını, tek taraflı olarak AB’ye alan bir zihniyetten daha iyisini beklemenin mümkün olmadığını ifade etti.

AB’nin Kıbrıs konusunda her zaman bir taraf olduğunu ve bu tarafın da Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı olduğunu kaydeden Özgürgün, AB’nin bunu her vesile ile gösterdiğini söyledi.

Başbakan Özgürgün, AB’nin Kıbrıs Rum tarafına ‘Kıbrıs’ta bir anlaşma ve çözüm için mücadele edin sonra sizi AB’ye alalım’ tavrıyla yaklaşmış olması halinde çözümün zaten olmuş olacağına işaret ederek, AB’nin son toplantılarda da Rum tarafının yanında yer alıp Kıbrıs görüşmelerinin sonuçsuz kalmasında büyük etken olduğunu vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretine de değindi.

Başbakan Özgürgün, “bu ziyaret olumlu olarak görünse de yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan Türkiye’yi hâlâ aynı zihniyetle Kıbrıs’ta işgalci ve Türk ordusunu da temizlenmesi gereken bir unsur olarak görüyor” dedi.

Özgürgün, Kıbrıs’ta 1974’ten beri barışı sağlayanın Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu ve adada kan akmayan dönemin 1974’le bugün arasındaki dönem olduğunu kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye’nin varlığının Adadaki tek sebebinin Kıbrıs’ta bir anlaşmanın tarafı olarak Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını korumak olduğunu anımsattı.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafından yapılan açıklamalarda ‘Kıbrıs benimdir, tamamına sahip olmadıkça bir anlaşma istemiyorum’ tavrının ortaya konduğunu kaydeden Özgürgün, buna ne Türkiye’nin ne de Kıbrıs Türklerinin ‘Evet’ diyeceğini söyledi.

Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığının güvencemiz ve barışı sağlayan unsur olduğunu kaydeden Özgürgün, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’ta bir çözüm için çok destek vermişlerdir, Kıbrıslı Türklerle beraber barış elini uzatmışlardır ama bu el hiçbir zaman tutulmamıştır” dedi.

banner22
Son Güncelleme: 10.12.2017 17:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dış Basın Birliği: "Eleştiri hakaret sınırını aşmamalı"
Dış Basın Birliği: "Eleştiri hakaret sınırını aşmamalı"
Cihaz alana yeni yıla özel 6 GB ve 900 BiP dakikası hediye
Cihaz alana yeni yıla özel 6 GB ve 900 BiP dakikası hediye
Güngördü 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı yayımladı
Güngördü 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı yayımladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim