Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

Özgürgün, Türkiye Genç İşadamları Derneği’ni kabul etti

Özgürgün, KKTC ile Türkiye arasında her alanda ilişkilerin en üst düzeyde olması gerektiğini ifade ederek, özellikle gençlerle genç işadamlarının iş birliğinin önemine işaret etti.

21 Eylül 2017 Perşembe 20:46
Özgürgün, Türkiye Genç İşadamları Derneği’ni kabul etti

Raif Uzkan

Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC ile Türkiye arasında her alanda ilişkilerin en üst düzeyde olması gerektiğini ifade ederek, özellikle gençlerle genç işadamlarının iş birliğinin önemine işaret etti.

Özgürgün, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD) yarın düzenleyeceği “Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı”na katılmak üzere ülkede bulunan TC Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen başkanlığındaki Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabul etti.

Kabulde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve GİAD Başkanı Cemal Gülercan da hazır bulundu.

ÖZMEN

TC Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen, Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi toplantısı için adada bulunduklarını ve turizmle ilgili bir çalışmayı birlikte getirdiklerini söyledi.

Dünyada adaların turizminin nasıl şekillendiği ve gayrisafi milli hâsıladaki yerine dikkati çeken Özmen, büyüyen turizm pastasından pay alabilmek adına eğitim, sağlık, kültür ve benzer yeni trendlere ayak uydurmak gerektiğini ifade etti.

“Güzide Kıbrıs’ımız ne kadar gelişir güçlü bir ekonomiye sahip olursa bizim de sizler gibi mutluluğumuz o oranda artar” ifadesini kullanan Özmen, hazırladıkları çalışmayı yarın çalıştayda kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

GÜLERCAN

GİAD Başkanı Cemal Gülercan, 7-8 aylık bir çalışmanın sonuna gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gülercan, çalıştayda Başbakan Özgürgün’ü de görmekten mutlu olacaklarını da ifade etti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Özgürgün de genç işadamlarının ve gençlerin bu tür bir birlikteliği sağlamasının önemine işaret ederek, KKTC-TC arasında her alanda ilişkilerin en üst düzeyde olması gerektiğini ifade etti.

Siyasi sorunların bir kısmının ekonomi yoluyla aşılabileceğini söyleyen Başbakan, Türkiye’nin KKTC’ye katkısı ve etkisi göz önünde bulundurulduğunda, tüm dünya askeri ve siyasi güç odaklarının ilgisinin Kıbrıs üzerine yoğunlaşmasının doğal olduğunu belirtti.

Siyasi sorunların uzun süreli olduğunu, hatta bazen çözülmemesinin de istendiğinin altını çizen Başbakan Özgürgün, buna karşın ekonominin ve hayatın durmadığını, sürekli ilerlediğini aktardı.

Özgürgün, iki kuruluş arasında işbirliğinin hayırlı olmasını ve daha da güçlenmesini diledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: "Kıbrıs Türkü'nün önüne konulan suni engeller kaldırılmalı"
Akıncı: "Kıbrıs Türkü'nün önüne konulan suni engeller kaldırılmalı"
Anayolda giderken yandı!
Anayolda giderken yandı!
Yine et skandalı!
Yine et skandalı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim