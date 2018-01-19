Özgürgün: "UBP üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır"

Rahme Çiftçioğlu

Başbakan Özgürgün, Akıncı ile görüşmesinden sonra da açıklama yaptı.

Özgürgün, Akıncı’ya hükümetin istifasını sunduklarını ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevde kalmaları için yetki aldıklarını söyledi.

Seçim sonuçlarına da değinen Hüseyin Özgürgün, “UBP halkın büyük desteğini alarak sandıktan ezici çoğunlukla birinci parti olarak çıktı. Bu bizim camiamız ve UBP adına büyük bir başarıdır” şeklinde konuştu.

“KOALİSYONUN NASIL ŞEKİLLENECEĞİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KESİNLEŞİR”

Seçim sonuçlarının hiçbir partiye tek başına iktidar olanağı vermediğine işaret eden Özgürgün, “Bu aşamada koalisyon hükümetleri gündeme geldi. Koalisyonun nasıl kurulacağı ve şekilleneceği önümüzdeki günlerde kesin sonuca ulaşır” dedi.

Halkın, hizmet verecek bir hükümet oluşmasını beklediğini kaydeden Hüseyin Özgürgün, “Sağlıklı ve uzun ömürlü bir hükümet kurulması noktasında olmak gerek. Bu açıdan UBP üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Bu, her dönemde böyle olmuştur” şeklinde konuştu.

“HERKES HALKIN GÜVENİNE VE SANDIKTAN ÇIKAN SONUCA SAYGILI OLMALI”

Halkın güvenine ve sandıktan çıkan sonuca herkesin saygılı olması gerektiğini ifade eden Özgürgün, “Aslında halk UBP’ye başbakanlık görevini tevdi etmiştir. Dün akşam da söyledim, UBP’siz hükümet kurma çalışmaları bir anlamada sivil darbe niteliğindedir. Bu tip çalışmalar olduğunu görüyoruz ama bunlar halkımızdan itibar görmeyecektir. Çünkü sandık neticesi açıktır” dedi.

Sonuçların halka ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Özgürgün, gereğini yapmaya hazır olduklarını ve koalisyon hükümeti konusundaki tablonun önümüzdeki günlerde netleşeceğini yineledi.

“UBP SIKINTILI BİR KOALİSYONA SÜRÜKLENMEK İSTEMİYOR”

Başbakan Hüseyin Özgürgün soruları da yanıtladı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın “ Özgürgün’le görüştüm ama koalisyona niyetli görmedim, 10 günde beni aramadı” şeklinde açıklaması olduğunun söylenmesi ve bu konudaki görüşünün sorulması üzerine Özgürgün şunları kaydetti:

“Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak ne olursa olsun UBP sıkıntılı bir koalisyona sürüklenmek istemiyor.”

UBP’nin ülke yönetimini ve devlet çarklarının nasıl döndüğünü bilen bir parti olduğunu, tecrübeli kadroları bulunduğunu dile getiren Özgürgün, sıkıntılı bir koalisyonun ülkeye hizmet değil sıkıntı getireceğini belirtti, “Bunu farkındayız” dedi.

“ZORLAMA HÜKÜMETLER VE KOALİSYONLAR UZUN ÖMÜRLÜ OLMAZ, HALKA HİZMET NOKTASINDA SIKINTI YARATIR”

Özgürgün, şöyle devam etti:

“Her ne pahasına olursa olsun zorlayıcı bir hükümete girmek halka hizmet noktasında işimize gelmez. Zorlama hükümetler, zorlama koalisyonlar hem uzun ömürlü olmaz hem de halka hizmet noktasında sıkıntı yaratır. Sayın Denktaş’a bunu anlattım.”

“SANDIKTAN ÇIKAN NETİCENİN İYİ OKUNMASI GEREKİR”

Sağlıklı ve güçlü bir hükümet kurulmazsa yaşanacak sıkıntılara da değinen Özgürgün, şunları dile getirdi:

“Kurumlarımızla, devlet yapımızla çok sıkıntı çekeriz. Bunun örneklerini önceki dönemlerde çok yaşadık. Koalisyonlar zaten sıkıntılı kurumlar, ortaklıklar. Bunları götürmek için fedakarlık yapmak, sabırlı olmak lazım. Zorlama hükümetler birbirleriyle didişen parti görünümü verir. Bu noktada halka hizmet verilmesi zorlaşır. O nedenle sandıktan çıkan neticenin iyi okunması gerekir. Amaç, halka hizmet ve devleti daha ileriye taşımak. Benim konuşmalarım halkın verdiği mesajı doğru ve iyi anlama noktasındaydı. İsteksizlik değildi. UBP hiçbir zaman görevden kaçmaz, elini taşın altına koymaktan çekinmez.”

“KOALİSYONDA SIKINTI GÖRÜRSEK, ANA MUHALEFET GÖREVİNİ DE EN İYİ ŞEKİLDE YAPARIZ”

Özgürgün, UBP’nin iki buçuk yıl da ana muhalefet görevi yaptığını anımsatarak, “Hizmet yapamayacaksak, bu nokta sıkıntı görürsek, ana muhalefet görevini de en iyi şekilde yaparız” dedi.