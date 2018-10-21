Özgürgün'ün avukatı o haberleri yalanladı

Hüseyin Özgürgün’ün avukatı Şefik Aşçıoğulları, Hüseyin Özgürgün'ün davacı olduğu ve yine Hatice Dilek Karakuzu'nun davalı olduğu boşanma davasının taraflar arasında uzlaşılarak bitirildiğini belirterek, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün avukatı Şefik Aşçıoğulları yaptığı açıklamayla, davanın taraflar arasında uzlaşılarak bitirildiğini ifade ederek, bugün bazı yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Aşçıoğulları açıklamasında, Hatice Dilek Karakuzu’nun Avukatı Sayın Boysan Boyra tarafından dün gerçekleştirilen mahkeme oturumunda basına davaların taraflar arasında uzlaşılarak bitirildiği konusunda bilgi verileceğini kendisine söylediğini belirterek, “Bazı yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, gerçeklerin ne olduğu mahkeme zabıt ve kayıtlarında mevcut olmasına rağmen halen daha bilgi kirliliği yaratan ve açıkça siyasi kaygılar barındıran açıklamaların hukuka tabandan tabana zıt ve Muhterem Mahkemeleri siyasi ya da kişisel garez, hırs ve çeşitli menfaatler için kullanılmasına alet edildiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Aşçıoğulları açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun Dikkatine, Bilindiği üzere 300/2017 sayılı Sayın Hüseyin Özgürgün'ün davacı olduğu ve yine sayın Hatice Dilek Karakuzu'nun davalı olduğu boşanma davasında 22/12/2017 tarihinde taraflar boşanmıştır. İşbu boşanma için Sayın Hatice Dilek Karakuzu tarafından 22/12/2017 tarihli ve 250.000 STG meblağlı bir borç senedi şart koşulmuştur ve iş bu boşanma gerçekleşmiştir. Devam eden süreçte taraflar arasında aile birliği içerisinde Girne Ozanköy'de mukim taşınmaz malın Sayın Hüseyin Özgürgün tarafından Sayın Hatice Dilek Karakuzu'ya verilmek istenerek 250.000 STG borç sözleşmesi gereği borcun ödenmesi teklif edilmiş ve Sayın Hatice Dilek Karakuzu tarafından bu kabul görmemiştir.

Bunun üzerine Sayın Hüseyin Özgürgün'e kendisine ataları tarafından intikal eden Lefke'de kain ev ile Girne Ozanköy'de kain evin birlikte verilmesi teklif edilmiş ancak söz konusu Ozanköy'deki evin yine taraflar arasındaki evlilik birliği süresince ödenmeyen borcundan dolayı karşı tarafça bu gayrimenkullerin teklifi kabul görmemiştir.

Bunun yerine 24/05/2018 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde ve yine 04/06/2018 tarihinde Girne Kaza Mahkemesinde, Hüseyin Özgürgün ve diğerleri aleyhine davalar ikame edilmiştir. Bu davalarda karşı tarafımızın hukuki tercihi şart koşulmuş olan borç senedi üzerinden değil de farklı iddialarla kendilerine taahhüt edilmiş olan 250.000 STG'lik miktarı talep etme yoluna gitmişlerdir. Burada belirtmek isterim ki mahkeme süresince şahsım ve müvekkillerimin basın özgürlüğüne ve kamuoyunun bilgilendirme hakkına saygımızdan dolayı hukuki sürecin esaslı temellere dayandığı ve haksız iddialara sebebiyet verilmemesi nedeniyle sessiz kalmış ve hukuki sürecin olgunlaşması adına doğru zamanda bilgi vermeyi doğru bulduğumuzu ve bu sebeple sessiz kaldığımızın bilinmesini isterim.

Bugün bazı gazetelerde yayınlanan haberlerin gerçekleri yansıtmamasını gözlemlememiz sonucu, gerçeklerin tam ve doğru bilinmesinin gerekliliğini elzem bulurum. Söz konusu davalarda taraflar tüm faiz masraf ve bakiye için 200.000 STG ödeme yapılması hususunda karşılıklı rıza ve onaylarını beyan ederek miktarı belirlemiş ve bu miktarın ödenmesinde de müvekkilim Sayın Hüseyin Özgürgün'ün çeki ya da parası kullanılmayıp eşi Sayın İnci Pars Özgürgün tarafından bir bankadan kredi çekilerek banka çeki ile ödenmiştir.

Taraflar ve Sayın Hatice Dilek Karakuzu’nun Avukatı Sayın Boysan Boyra tarafından dün gerçekleştirilen (19/10/2018) mahkeme oturumunda basına davaların taraflar arasında uzlaşılarak bitirildiği konusunda bilgi verileceği tarafıma söylenmesine rağmen bazı yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, gerçeklerin ne olduğu mahkeme zabıt ve kayıtlarında mevcut olmasına rağmen halen daha bilgi kirliliği yaratan ve açıkça siyasi kaygılar barındıran açıklamaların hukuka tabandan tabana zıt ve Muhterem Mahkemeleri siyasi ya da kişisel garez, hırs ve çeşitli menfaatler için kullanılmasına alet edildiği kanaatindeyim. Söz konusu kişi ve/veya kurumlar aleyhine müvekkilim adına her türlü hukuki süreci başlatıp ve bu süreçlerin sonuçları hakkında da kamuoyunu bilgilendireceğimi arz ederim.”