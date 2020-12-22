"Özgürgün'ün başımızın üstünde yeri var"

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası TV’de programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile bugün içerisinde bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Saner, “Her zaman kapımız sonuna kadar açıktır, başımızın üstünde yeri var…” ifadelerini kullanarak Özgürgün’ün UBP için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Saner, UBP içerisinde henüz bu konunun konuşulmadığının da altını çizerek takvimsel açıdan, Özgürgün’ün Meclis Başkanı olmasının mümkün görülmediğini belirtti.

Ankara ziyareti henüz belli değil

Saner, önümüzdeki günlerde Ankara’ya bir ziyaret yapacağının gündemde olduğunu ancak takvimin henüz belirlenmediğini ifade etti.

“Maliye, hedefine yüzde 2'lik bir farkla ulaştı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her yıl gelirler ile toplamış olduğu rakamların sadece giderlerini karşıladığına dikkat çeken Başbakan Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla birçok açığın kapatılabildiğini aktardı.

Türkiye ile protokoller gereği, karşılıklı atılması gereken adımlar olduğunu belirten Saner, KKTC’nin ekonomisini pandemi döneminde dünyayla göreceli olarak koruduğunu ve Maliye’nin hedefine yüzde 2’lik bir fark ile ulaştığını dile getirdi.

Başbakan Saner, 2020 yılının 2 milyar bir bütçe açığı ile kapatılacağını da vurgulayarak, “Dolayısıyla 2021 yılında arzuladığımız hedeflere ulaşabilmek adına, iş yaşamını desteklememiz gerektiği bilincindeyiz. Bütün bu süreç içerisinde ortaya koyduğumuz tablo, bu olayın gerçekleşmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunları başardığımız takdirde 2021 yılını tamamlayacağız” dedi.

“13’üncü maaşları ödemek için çalışıyoruz”

13’üncü maaşlar hakkında da açıklamalarda bulunan Ersan Saner, “Mümkün olan en kısa sürede bunları ödeyebilmek için çalışıyoruz…” diyerek kaynak bulunması gerektiğine bir kez daha dikkat çekti ve 13’üncü maaşların ödenmesi adına adımlar atılacağını kaydetti.

“Önce sağlık…”

Koronavirüste artan yerel vakalara da dikkat çeken Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı’nın ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ülkenin tekrar kapanmaması adına çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, “Önce sağlık olmak koşulu ile alınan kararları destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Alınan kararların ardından tablo netleşecek”

Geçtiğimiz günlerde ‘pandemi turizmi’ adı altında bazı çalışmaların yürütülmesi ile ilgili de konuşan Saner, önceliğin sağlık olduğunu ancak ekonominin de göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararlarının ardından tablonun netleşeceğini ve titizlikle inceleneceğini söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası