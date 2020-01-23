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Özgürgün'ün davası 30 Ocak'a ertelendi

Özgürgün’ün, Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı dava 30 Ocak’a Perşembe gününe ertelendi.

23 Ocak 2020 Perşembe 14:59
Özgürgün'ün davası 30 Ocak'a ertelendi

 Demokrat Parti ile Hüseyin Özgürgün, Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı dava 30 Ocak’a Perşembe gününe ertelendi.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararının Anayasa’ya ayrıkırı olduğuna ilişkin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava dün görüşüldü. Davada KKTC Başsavcılığı ve avukatlar karşılıklı olarak emareler ile ihtilafsız olguları kaydetti ve duruşma olarak 30 Ocak’a ertelendi.

(Kamalı Haber) 

Son Güncelleme: 23.01.2020 15:05
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KıbrısGündemOcak30ErtelendiDavaÖzgürgün
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