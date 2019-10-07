Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması oylandı

Cumhuriyet Meclisi, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verdi.
Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu bugün mecliste görüşüldü.
UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması oylamaya sunuldu. Oylamada meclisteki partilerden UBP, CTP, HP ve TDP Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı. DP oylamaya katılmadı. YDP ise ret oyu verdi. Oylamada 41 kabul, 2 ret oyu verildi.7 kişi katılmadı. YDP ret oyu kullandı.
Merak ettim UBP bile dokunulmazlığının kaldırılmasını isterken YDP nin neyine red oyu kullandı. Yoksa adaletten yana değil mi? Milletvekillerini almış olduğu karardan dolayı tebrik ediyorum.