Özgürgün ve Özersay'ın olmadığı UBP-HP koalisyonu iddiası!

Star Kıbrıs'ta yer alan Cüney Oruç'un haberine göre, Siyaset kulislerindeki son iddia Özgürgün ve Özersay’ın hükümet dışında olabileceği UBP-HP koalisyonu. Yeni hükümetin başı ise Faiz Sucuoğlu…
MÜZAKERE VE İSTİKRAR İÇİN
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “Umarız ‘koalisyona girmeyiz’ gibi açıklamalar bir kenara bırakılır. İnşallah hükümet kurulur” sözlerinin ardından gözler UBP-HP ikilisine döndü. Seçim sonrası müzakereler ve ekonomik istikrar için iki partinin bir hükümet formülünde uzlaşabileceği belirtiliyor.
30 VEKİLE İCRACI HÜKÜMET
HP’nin kaygılarının giderilmesi için olası UBP-HP hükümetinde Özgürgün ve Özersay’ın görev almayabileceği, HP’nin de bu şekilde ikna edilebileceği ifade ediliyor. 30 vekille çok rahat icraat yapabilecek ve erken seçimi önleyecek bu hükümetin başı olarak konuşulan isim ise Faiz Sucuoğlu...
Türkiye bu işe olsun karışmasın! Yeter artık! Kişiliksiz talimatla yaşayan basit bir topluma dönüştürdünüz.
HP bütün söylemlerini bir kenara iter ve UBP ile koalisyon kurarsa, bu seçim zaten illegal olur. Çünkü onlar UBP’ye yolsuzluk, partizanlık ve ötekileştirmelerin hesabını soracaklarını söyledikleri için ben karmada onlara oy verdim. Yalandan benim gibileri kandırdılar ise önce onlara da lanet olsun der, dava eder, aldatıldım, kandırıldım, seçim beyannamelerinin/manifestolarının kandırmaya yönelik olduğu seçimin iptalini isterim. Edilmez ise de kurulacak olan hükümeti ve makamlarını tanımam.
HP UBP ile koalisyona girerse utanmaz ve şerefsiz olur. Bir daha da sessiz çoğunluk deyemez. Bundan sonra da sandığa gitmeyenleri ağzına alamaz. Çünkü onların büyük çoğunluğu yalançılardan ve kandırılmaktan tiksinip oy vermemektedirler. Bu kitleyi aldatmayın. Aldatırsanız gün ola bu tiksinti başka eylemlere dönebilir. Bundan da bu kitle sorumlu olamaz. Bu da bilina!
boyle bı durumda faız sucu olu ısmını vermek yanlıstır. bana sorarsanızda SUNAT ATUN derım olurmu ? bırakın buna delegeler karar versın.