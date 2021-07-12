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Özgürgün: Yeniden aday olacağım

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UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün, yapılacak ilk seçimde yeniden UBP’den aday olacağını söyledi…

12 Temmuz 2021 Pazartesi 07:56
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Özgürgün: Yeniden aday olacağım

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan’a konuşan eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün, “Geri dönmem konusunda tabandan çok büyük bir baskı var. Onlar için geri dönmeye karar verdim” dedi.

Özgürgün, “Bana yapılanı unutmak kolay değil. Parti demek takım demektir, takım arkadaşlarımın beni bu şekilde ortada bırakmaya kalkması unutulacak bir şey değil. Ama tabandaki arkadaşlarım bu süreçte hep yanımda oldu. Şimdi onlar için geri dönmeye karar verdim. Partimle ve sizlerle yeniden buluşmak üzere önümüzdeki genel seçimlerde adayım. Adaylığımım tek sebebi partime ve ülkeme hizmettir” dedi.

Özgürün, “Eğer sizlerden koparılmamış olsaydım şu an mecliste, parti meclisinde ve her platformda size hizmete zevkle devam ediyor olacaktım. Umarım ilk seçimlerden sonra birlikte partimize hizmet etmeye devam ederiz. Her makamda bulunmuş ve hiçbir makam kaygısı olmayan bir UBP li olarak bundan sonra tek yapacağım 25 yıllık tecrübeyle partim ve ülkem için doğru bildiklerimi gailesiz ve korkusuz bir şekilde sizlerle paylaşmaktır” dedi.

UBP Eski Genel Başkanlarından Hüseyin Özgürgün döneminde KKTC; tarihinin en refah dönemlerinden birini yaşadı. Ne elektriğe ne yakıta zam yapılmadı. Uzun yıllar sonra ilk kez denk bütçe Özgürgün döneminde gerçekleşti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarihinde ödemediği vergiyi ödedi, küçük esnaf aldığı destek kredileri ile yüzü güldü, birçok iş yapıldı, sosyal sigortalar bataktan kurtarıldı.  14 vekille girdiği 2018 Ocak seçimlerinden 21 milletvekili ile UBP’yi birinci parti olarak çıkarttı.

Özgürgün, mecliste dokunulmazlığının UBP oyları ile kaldırılmasından sonra İstanbul’a gitti ve bir daha da ülkeye geri dönmedi. GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

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