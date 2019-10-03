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Özgürgün’ün dokunulmazlığı Pazartesi günü Meclis’te oylanacak!

Meclis’te Pazartesi günü UBP milletvekili Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili özel komitenin raporu ve kararı görüşülecek, ardından açık oylama yapılacak

03 Ekim 2019 Perşembe 21:19
Özgürgün’ün dokunulmazlığı Pazartesi günü Meclis’te oylanacak!

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a açıklamada bulunan Meclis Başkanı Teberükken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin 7 Ekim Pazartesi günkü birleşiminde UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili raporun görüşüleceğini söyledi. Uluçay, UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili hazırlanan ve milletvekillerinin onayına sunulacak olan raporla ilgili oylamanın açık olacağını da söyledi. Teberrüken Uluçay, “ Komite Başkanı Özgürgün ile ilgili raporu Genel Kurul’da okuduktan sonra raporun kararı genel kurula katılan milletvekillerimizin onayına sunulacak. Açık oylama olacak. Ve Genel Kurul’da verilecek karar doğrultusunda da genel kurulun kararı kayıtlara geçecek” dedi.

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Londralı 2019-10-03 22:45:00

Hadi diyelim ki Hüseyincin dokunulmazlığı kaldırıldııııı,peki purocu Zorlu'nun durumu ne olacak? Hüseyinciğe haksızlık olmazmı bu? Purocunun da yargılanması gerekmezmi?

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KKK 2019-10-03 22:52:19

Malzemeler Lefkeye, faturalar bakanlığa!
15 Eylül 2013, 18:19 Kıbrıstime
https://www.kibristime.com/malzemeler-lefkeye-faturalar-bakanliga-makale,1917.html
Bu hesabı da verebilecekmi acaba şu bulunmaz hint humaşı?

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