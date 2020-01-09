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Özgürgün’ün dokunulmazluk davası ertelendi

Demokrat Parti, Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle dava açtı.

09 Ocak 2020 Perşembe 12:23
Özgürgün’ün dokunulmazluk davası ertelendi

Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının Anayasa’ya aykırı şekilde kaldırıldığı gerekçesiyle açılan davada kararın yürütülmesinin durdurulması talep ediliyor.

Anayasa’nın 147’nci maddesi ile Meclis İç Tüzüğü’nün 130’uncu maddesi tahtında açılan davaların avukatlığını ise Serhan Çınar ile Şefik Aşcıoğlulları üstlendi.

Bugün gerçekleştirilen duruşmanın ardından BRT’ye açıklama yapan Avukat Serhan Çınar mahkemenin, açılan davayla ilgili Cumhuriyet Meclisi’ne derhal tebligat yapılmasına karar verdiğini belirtti.

Çınar, duruşmanın 16 Ocak Perşembe gününe ertelendiğini de söyledi. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
Özgürgün
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