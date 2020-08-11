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Özgürgün’ün istifası resmen yürürlükte

UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün milletvekilliğinden resmen istifa etti. İstifa dilekçeci mecliste okundu, istifa genel kurul onayı ile gerçekleşecek.

11 Ağustos 2020 Salı 12:35
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Özgürgün’ün istifası resmen yürürlükte

UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün milletvekilliğinden resmen istifa etti. İstifa dilekçeci mecliste okundu, istifa genel kurul onayı ile gerçekleşecek.

UBP milletvekili, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün dün akşam Milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklamasının ardından, istifa dilekçesi Meclis’e ulaştı, istifa süreci resmen başladı.

Özgürgün’ün istifa dilekçesi Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay istifa sürecinin gerçekleşmesi ile ilgili bilgi verirken istifanın genel kurul onayı ile gerçekleşebileceğine dikkat çekti, “Bundan sonra izleyeceğimiz süreç bu olacak” dedi.

Hüseyin Özgürgün’ün istifa dilekçesinin okunduğu sıralarda Başbakan- UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın kurul salonunda olmaması dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Özgürgün
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