“Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi sürüyor!

Gazetecilerin mücadelesine destek için bugün iki saatlik grev yapan Toplumsal Varoluş Platformu çatısında yer alan basın kuruluşlarında örgütlü sendikaların desteğiyle Meclis önünde saat 11.00’de toplu halde “özgürlük” fotoğrafı çekildi.

Gazetecilerin söz konusu üç yasa tasarısı olan Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması değişiklik yasa tasarılarına neden karşı olduğunun anlatıldığı canlı yayınlar ise Meclis önünden devam etti.

Özgürlük fotoğrafının ardından gazeteciler Meclis Genel Kurulu toplantısını izlemek için genel kurul salonundaki basın ve izleyici localarını doldurdu. Ağızlarında siyah bantlarla oturumu izleyen gazeteciler, susturulmak istenmelerini protesto etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, iç tüzükteki izleyici kurallarını okuyarak ağızlardaki siyah bantların tüzüğe aykırı olduğunu savundu; muhalefet milletvekilleri buna karşı çıktı. Töre’nin muhalefete yönelik “Verdiğiniz desteğin sonucu göreceksiniz” sözlerine rağmen eylemciler, toplantıyı izlemeye devam etti.

Toplantının sunuşlar bölümünün tamamlanmasının ardından iç tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, üç tasarıda yapılmak istenen değişikliklerin geri çekilmesini ve basın örgütleriyle ve kendilerinin de katkısıyla yapılacak toplantılarda ele alınmasını önerdi.

Kraliçe için yazılmış maddelerin şimdi cumhurbaşkanı için getirilmek istendiğini, bunun ilkellik ve gericilik olduğunu kaydeden Erhürman, demokratik ülkelerde bunun yapılamayacağını, sadece kendilerinin değil iktidar milletvekillerinin de bu tasarılara onay vermesinin mümkün olmaması gerektiğini söyledi.

Erhürman, yasanın basın örgütleriyle görüşülmesini, kendilerinin de katkıda bulunabileceğini açıkladı.

Erhürman, akıl yolu ve sağduyuyla tasarıların geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman’ı yanıtlayan Başbakan Ünal Üstel, geçen hafta Ceza Yasası’nın ele alınması için Yasemi Öztürk’ü görevlendirdiğini, CTP ve HP’den de milletvekillerinin katılımıyla tasarıların ele alınmasını istediğini kaydetti.

Üstel, “Amacımız basını üzmek” değil diyerek internet yayınlarındaki sorunlar için bu değişiklikleri gündeme getirdiklerini açıkladı.

Başbakan Üstel, “Toplumu germeyelim” diyerek dünyanın da KKTC’nin de zor bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın üç tasarının geri çekilmesi talebine karşılık da Başbakan Üstel, “Bizim niyetimiz var sizin de varsa…” diyerek Meclis salonundan toplantısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı.

Eylem toplumdan destek görüyor!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin sosyal medyada “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla başlattığı kampanya, bazı kavşak ve çemberlerde pankart açılmasıyla devam etmişti.

Birlik dün akşam Meclis önünden canlı yayınlarla “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine başladı.

Bazı siyasi partiler yanında sendikalar ve diğer sivil toplum örgütlerinin destek verdiği eylemde yasalarda gündeme getirilen değişikliklerin sadece gazetecilerin değil tüm toplumun sesini kısmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Canlı yayına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Mine Atlı, bazı CTP milletvekilleri de katıldı.

Bu sabah erken saatlerden itibaren devam eden canlı yayınlar sırasında, eylem yerini 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, eski bakanlardan Serdar Denktaş, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumsal Varoluş Platformu’nda yer alan sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır ve çok sayıda vatandaş ziyaret ederek destek belirtti.

Eyleme, bazı belediyeler, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla vatandaşlar, eylem yerindeki seyyar stüdyo ve eylemcilerin ihtiyaçlarının karşılanması için destekte bulundu.

Eyleme Kıbrıs dışından da destek geliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılmak istenen basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı yasal değişikliklere karşı KTGB’nin yaptığı eyleme destek belirtti.

KTGB’nin Özgürlük İçin 24 Saat eylemi bu akşam 21.00’de tamamlanacak.