Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

“Özgürlük Köprüsü” için ihale sonuçlandırıldı

Gönyeli Belediyesi, kent içi trafik sorunun rahatlatılması ve yaşam standardının ileriye taşınması amacıyla Özker Özgür Caddesi’nde yeni köprü yapımı için çalışmalara başladı.

01 Mart 2020 Pazar 15:59
273 Okunma
“Özgürlük Köprüsü” için ihale sonuçlandırıldı

Gönyeli Belediyesi, kent içi trafik sorunun rahatlatılması ve yaşam standardının ileriye taşınması amacıyla Özker Özgür Caddesi’nde yeni  köprü yapımı için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce tamamlanan alt ve üst geçidin ulaşım açısından devamı niteliğini taşıyan “Özgürlük Köprüsü” için ihale sonuçlandırıldı ve  imzalar atıldı.
 
Yeni köprünün tamamlanması ile birlikte Gönyeli merkez başta olmak üzere kent trafiğine ciddi rahatlatma getirilmesi  hedefleniyor. 

Projenin sonuçlanmasının ardından Gönyeli kent merkezi başta olmak üzere güney çevre yoluna akıcı bir trafikle ulaşım sağlanacak.

20 METRE GENİŞLİĞİNDE

20 metre genişliğinde, 4 şeritli araç, 2 şeritli yaya trafiğine göre inşa edilecek yeni köprünün bir sanat yapısı olarak Gönyeli Bulvarı’ndaki köprü ile aynı mimari  özellikte olacağı da açıklandı.  

45 iş gününde tamamlanması hedeflenen köprünün maliyeti  735 bin 690 TL olarak duyuruldu.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli konuyla ilgili açıklamasında  kentte yeni bir dönüşüm projesine daha imza atmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek, “Gönyeli prestijli bir yapı daha kazanacak, yaşam standardı yükselecek, trafik yol güvenliği ileriye taşınacak, Gönyeli kent merkezi çevre yoluna ulaşım anlamında nefes alacak” dedi.

Ahmet Yalçın Benli, kentte hem insana, hem de altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek,  “Altyapısı planlı tek kent olarak gurur duyduğumuz Gönyeli’de, yeni projelerimizle fark yaratmaya devam edeceğiz. İnsana ve çevreye yönelik, 6 yeni ihalemizi daha ilan ettik. Temel altyapı sorunlarına çözüm ürettiğimiz Gönyeli’de çok yakında, söz verdiğimiz yeni açılımları da halkımızla paylaşacağız.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Gönyeli BelediyesiÖzgürlük Köprüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç yangını trafiği felç etti
Araç yangını trafiği felç etti
Başbakan Tatar :“Bölgede çok önemli gelişmeler yaşanmakta, bir kırılma noktasındayız”
Başbakan Tatar :“Bölgede çok önemli gelişmeler yaşanmakta, bir kırılma noktasındayız”
Dorunay bebek boğulma sonucu öldü
Dorunay bebek boğulma sonucu öldü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim