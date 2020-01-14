Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

Özgürlük Mücadelesi Lideri DR. Küçük 36. ölüm yıldönümü

14 Ocak 2020 Salı 14:21
Özgürlük Mücadelesi Lideri DR. Küçük 36. ölüm yıldönümü

Kamu-İş Başkanı ve Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün, zorlu yıllarda inançla verdiği mücadele sayesinde Kıbrıs Türk Halkının bugün özgür, egemen, demokratik şartlarda yaşamaya kavuştuğunu kaydetti. 
Serdaroğlu, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 36. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 
“Küçük, her zaman halkla iç içe, toplumun sevgisini, saygısını ve güvenini kazanan yardım sever bir doktor, örnek bir lider ve devlet adamı olmuştur.
Toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 36.yıldönümünde saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun.”

Anahtar Kelimeler:
Özgürlük Mücadelesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1. Kıbrıs Mobilya Fuarı düzenleniyor
1. Kıbrıs Mobilya Fuarı düzenleniyor
Sağlık okuryazarlığı seferberliği başlıyor
Sağlık okuryazarlığı seferberliği başlıyor
Çavuşoğlu, 4. Algım Görsel Sanatlar Sergisi’ni ziyaret etti
Çavuşoğlu, 4. Algım Görsel Sanatlar Sergisi’ni ziyaret etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim