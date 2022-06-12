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"Özgürlüklerimize dokundurmayacağız!"

Kıbrıs Tük Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği açıklama yaptı.

12 Haziran 2022 Pazar 18:49
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"Özgürlüklerimize dokundurmayacağız!"
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Kıbrıs Tük Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin açıklaması şu şekilde;

"ÖZGÜRLÜKLERİMİZE DOKUNDURMAYACAĞIZ!

Kıbrıs Tük Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Ceza ve Müfsidane Yayınlar Yasaları’nda yapılmaya çalışılan değişikliklerle ilgili yapılan eyleme tam destek veriyoruz.

Bu Yasa Değişiklikleri ile, düşünce ve ifade özgürlüğü doğrudan hedef alınmaktadır. Özellikle siyasi seçilmişlere karşı ayrıcalıklı koruma alanları yaratmak; hukuk devleti ve demokrasinin özünü oluşturan özgürlükler daraltılmak istenmektedir.

Mezkur Yasa tasarılarının içeriği birinci derecede basın mensuplarını ve dolayısı ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin faaliyet alanını etkilemektedir. Bu sebeple, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından başlatılan ve bu tasarıların yasalaşmasını önleme amacı taşıyan eylemler, son derece haklı ve meşrudur. Bu mücadelede Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Ancak mezkur yasa tasarılarıyla getirilmeye çalışılan yasal düzen, sadece basın mensuplarının değil; tüm toplumun hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya yönelmiştir. Siyasal görüşlerini, eleştirilerini, hoşnutsuzluğunu dile getiren, yazan, paylaşan her birey, hapislik tehditi ile karşı karşıya bırakılarak baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.

Bu yönüyle Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı mücadele ışığında, bu yasa tasarılarının geri çekilmesini sağlamak için mücadele etmek, hem bizim hem de ülkede demokrasi ve hukuk devletine inanan tüm kurum, örgüt ve kişilerin görevidir.

Bu görev bilinciyle, bu dayatma yasaları reddetmek ve özgürlüklerimize dokundurtmamak için her türlü mücadeleyi gösterme kararlılığında olduğumuzu belirtiriz."

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Tük Barolar BirliğiKıbrıs Türk Tabipleri BirliğiKıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği
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