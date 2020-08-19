Özhuy: Bu uygulama birçok Avrupa ülkesinde kullanılmakta

Cengiz Topel Devlet Hastanesi bahçesine kurulan pandemi çadırıyla ilgili olarak hastane Başhekim Yardımcısı Şerihe Özhuy sosyal medya üzerinden açıklam ayptı.

Doktor Özhuy, çadırın Dünya Sağlık örgütü kılavuzunlarında belirtildiği gibi kurulduğunu ve birçok ülkede aynı yöntemin kullanılmakta olduğunu belirtti.

Özhuy, "Cengiz Topel Hastanemizde iyi niyetle ve toplum için çalışan, birbirine kenetlenmiş hekimlerimiz ve sağlık personelimiz vardır... Kısıtlı imkanlarla ve tıbb-ı koruma adına "yurtdışı klavuzları" takip edip " koruyucu" tedbirler alıyoruz" ifadelerini kullandı.