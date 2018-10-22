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Özkara serbest bırakıldı

22 Ekim 2018 Pazartesi 19:11
Özkara serbest bırakıldı

Kamalı Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bankanın, Özkara Güzellik Merkezi’ne ait pos cihazlarından 39 bin 153 TL değerinde birçok işlemin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunması üzerine tutuklanan İsmail Can Özkara’nın suçsuz olduğu anlaşıldı.

Özkara mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Mali polis tarafından gözaltına alınan Özkara soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kaldı. Bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlı aklandı ve suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı.

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