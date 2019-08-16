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Özkaracan uyuşturucu nedeniyle hapse gönderildi!

16 Ağustos 2019 Cuma 18:13
Özkaracan uyuşturucu nedeniyle hapse gönderildi!

Kamalı Haber

Girne’de Karaoğlanoğlu bölgesinde, dün öğle saatlerinde çevre yolu üzerinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan ve tasarrufunda iki gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan sabıkalı zanlı Zafer Özkaracan yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.  Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru tanık olarak dinlendi. Yeminli şahadet veren polis, zanlının “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçundan methaldar olduğunu belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı. Zanlının, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Karmi Çemberi’nde kaza yaptığını anımsatan polis, zanlının olayın ardından aracın içinde bulundurduğu beyaz poşete sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi bir noktaya attığı esnada fark edildiğini yineledi. Polis, atılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını  belirtti. Polis, zanlının askıda 10 ayrı davası olduğuna ve trafik kazaları neticesinde başkalarına zarar verebileceğine işaret edip, tutuklu yargılanmasını talep etti.  Huzurundaki şahadeti tezekkür eden Yargıç Meltem Dündar, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına karar verdi.

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