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Özkıraç: Bu akşam elektriksiz kalabiliriz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç “Memleket kötüye gidiyor. Bu akşam elektriksiz kalabiliriz” dedi.

11 Mayıs 2021 Salı 21:59
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Özkıraç: Bu akşam elektriksiz kalabiliriz

Özkıraç, katıldığı bir televizyon programında Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve ondan önceki bakanların bu ülkeye tek bir kuruşluk yatırım yapmamasından dolayı ülkenin bu akşam karanlığa bürünebileceğini söyledi.

“Hani kimse mağdur olmayacaktı?” sorusuna cevap veren Özkıraç, “Bu ülkenin enerji konusunda yatırıma ihtiyacı var, herkes politika yapa yapa, yalan söyleye söyleye bugünlere geldik. Dolayısıyla memleket arızalı, bu ülkeyi 1980’den beri yönetenler arızalı” ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: HABER KIBRIS

Anahtar Kelimeler:
Kubilay ÖzkıraçELSEN
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