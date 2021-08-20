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Özkıraç: “Domates pahalı yumurtayla gelin”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, katıldığı bir tv programında El-Sen’in yeniden eyleme gideceğini duyurdu.

20 Ağustos 2021 Cuma 11:29
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Özkıraç: “Domates pahalı yumurtayla gelin”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, katıldığı bir tv programında El-Sen’in yeniden eyleme gideceğini duyurdu.

 25 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00’da Kıb-Tek önünden Ekonomi ve enerji Bakanlığı’na doğru yürünecek eyleme 15 sendika, CTP, TDP, TKP-YG, BKP siyasi partileri ve bazı örgütler de destek verecek.

Dün Kıb-Tek çalışanlarına dava okunduğunu ve kendisinin de azmettirici olarak gösterildiğini aktaran Özkıraç, “Arkadaşlarımız görevler ini yapmışlardır 6 noktada borcundan dolayı devlete bağlı bazı birimlerin elektrikleri kesilir, kesmeye de devam edeceğiz. 469 TL’ye elektrik kesip 15 milyona elektrik kesmez misiniz?  Ne davalarınız ve tehditleriniz bizi yıldıramaz” diye konuştu.

BORÇLU OLANLARIN ELEKTRİĞİNİ KESECEĞİZ İTİRAZ EDERLERSE ŞEBEKELERİ DARMADAĞAN EDECEĞİZ

“Bu toplum elektrik borcunu ödüyor, devlet daireleri ve bazı ayrıcalıklı isimler borçlarını ödemiyor” ifadelerine yer veren Özkıraç, bunun bir ihanet olduğunu belirterek, aldıkları eylem kararında  Sağlık ve Eğitim alanında  elektrik kesmeyeceklerini ancak devlet dairelerinde kesinti yapacaklarını ifade etti ve şunları kaydetti: “Yasa dışılığı yapan kurum yönetimidir. Elektrik kesmemek suçtur. Borçlu olan tüm elektrik dairelerinin elektriğini keseceğiz.  İtiraz ederlerse şebekelerini de darmadağın edeceğiz.”

SOKAKLARA İNECEĞİZ

Özkıraç, aldıkları eylem kararı ile ilgili ise şunları ifade etti: “ Bir eylem kararı aldık. Çarşamba’dan itibaren sokaklara ineceğiz. Biz kurumun şeffaf düzgün bu ülkeye yakışır bir şekilde yönetilmesini talep ediyoruz. Hiçbir zaman özelleştirilen bir kurum ya da kuruluşta fiyatlar düşmemiştir.  Bu kurumu özelleştirmek bu kurum bu toprak parçasına ihanettir.  15 sendika destek veriyor. CTP, TDP, BKP, TKP-YG ve bazı örgütler de destek verecek.  Direneceğiz, toplumla birlikte kazanacağız.  Saat 10: 00’da Kıb-Tek önünden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yürünecek. Yumurta atacağız gelen yumurtasını da alıp gelsin. Domates pahalı. Hükümet gidene kadar eylemler devam edecektir.”

GIYNIK

Son Güncelleme: 20.08.2021 13:01
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