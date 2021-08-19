Özkıraç: “Eğer çalışanlar serbest bırakılmazsa olacaklardan biz sorumlu değiliz”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç, KIB-TEK’e borcu olan kurumların elektriğini kesen iki çalışanın polise ifade vermeye çağırıldığını duyurdu.

KIB-TEK çalışanı iki kişinin, Güzelyurt Polis Karakolu’nda olduğunu belirten Özkıraç, kendisinin de ifade vermeye çağırıldığını belirterek, hem ifade vermek hem de iki KIB-TEK çalışanı hakkında detaylı bilgi almak için Polise gideceğini belirtti.

Özkıraç, “Omorfo polisine doğru gidiyorum. 1 saat içerisinde eğer çalışanlar serbest bırakılmazlarsa olacak olanlardan biz sorumlu değiliz” dedi.