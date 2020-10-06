Özkıraç : En büyük yargı toplumun vicdanıdır

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, borcu nedeniyle elektriği kesilen Büyükkonuk Belediyesi’nin sendikayı dava ettiğini belirtti.

Özkıraç, davanın yarın görüşüleceğini duyurdu.

Kubilay Özkıraç, yazılı açıklamasında, “Yargımıza saygımız sonsuzdur. Vereceği her karar karşısında da boynumuz kıldan incedir. En büyük yargı toplumun vicdanıdır. Mücadelemiz toplumun vicdanında haklı bulunmuştur” dedi.

Mücadeleye devam edeceklerini belirten El-Sen Başkanı Özkıraç, şunları kaydetti:

“Biz sendika olarak toplumumuzun en alt kesimi ile en üst kesimi arasında eşitliği sağlamak için yola çıktık. Tek hedefimiz adaletin sağlanması, KIB-TEK’e borcu olan herkesin eşitlik ilkesi içerisinde görevini yerine getirmesi ve ekmek yedeğimiz kurumumuzu yaşatıp halkımıza daha ucuz elektrik üretebilmektir. Bu bağlamda borcu olan tüm yerlere olduğu gibi Büyükkonuk Belediyesi’ne de aynı uygulamayı yaptık ve borcu yüzünden elektriğini kestik”

Özkıraç, Belediye Başkanı’nı belediyeye ait binalara kaçak elektrik çektiğini de iddia etti.

KAYNAK : TÜRK AJANSI KIBRIS