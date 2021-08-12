Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu itiraf ettiler
Suçunu itiraf ettiler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Damat 1 ay hapse gönderildi
Damat 1 ay hapse gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
“Eğer beni boşarsan bittin sen de bende artık geri dönüşü kalmadı”
“Eğer beni boşarsan bittin sen...

Özkıraç: "İlerleyen günlerde işgal ettiğiniz makama topyekün geleceğiz"

El-Sen bir basın açıklaması yaparak Başbakan Ersan Saner'i eleştirdi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:45
945 Okunma
Özkıraç: "İlerleyen günlerde işgal ettiğiniz makama topyekün geleceğiz"

El-Sen bir basın açıklaması yaparak Başbakan Ersan Saner'i eleştirdi.

Elsen Başkanı Kubilay Özkıraç, "Ülkemizde her alanda kaos yaşarken ülkenin Başbakan’ ı Ersan Saner, işini gücünü bırakmış Kıb-Tek’ te nakiller ile uğraşmaya başladı" dedi.

El-Sen'in basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Ülkemizde her alanda kaos yaşarken ülkenin Başbakan’ ı Ersan Saner, işini gücünü bırakmış Kıb-Tek’ te nakiller ile uğraşmaya başladı.

Ülke enerji üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeni ile kaos yaşarken, ekonomi dibe vurmuşken, eğitim sistemi çökmüşken, sağlık sistemi çökmüşken, Kıb-Tek’ te yakıt ihalesinde rezillikler yaşanırken, asgari ücretli açlık sınırı altında yaşarken ve tüm sektörler dibe vurmuşken Başbakan Kurultay hesapları Kıb-Tek’ teki nakiller ile uğraşmayı marifet sayıyor ve ne acıdır ki toplum ve sendikalar tüm Sivil Toplum Örgütleri bu gelişmeleri sadece seyrediyor.

Başbakan’ a şunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Bu ülke ve Kıb-Tek sizin gibi yöneticilerin elinde oyuncak olmayacaktır.

İlerleyen günlerde işgal ettiğiniz makama topyekün geleceğiz ve size bir an önce istifa etmenizin yolunu göstereceğiz. Aksi taktirde El-Sen her zaman olduğu gibi tepkisini ortaya koyacaktır. Bu böyle bilinsin.

Son Güncelleme: 12.08.2021 16:28
Anahtar Kelimeler:
ELSEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan Kule’de iki personelin testi pozitif!
Ercan Kule’de iki personelin testi pozitif!
Sürdürülebilir yüz yüze eğitim kılavuzu
Sürdürülebilir yüz yüze eğitim kılavuzu
CTP Kadın Örgütü, Asya Bebek İçin Perşembe Pazarında Stant Kurdu
CTP Kadın Örgütü, Asya Bebek İçin Perşembe Pazarında Stant Kurdu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim