Özkıraç: "İlerleyen günlerde işgal ettiğiniz makama topyekün geleceğiz"

El-Sen bir basın açıklaması yaparak Başbakan Ersan Saner'i eleştirdi.

Elsen Başkanı Kubilay Özkıraç, "Ülkemizde her alanda kaos yaşarken ülkenin Başbakan’ ı Ersan Saner, işini gücünü bırakmış Kıb-Tek’ te nakiller ile uğraşmaya başladı" dedi.

El-Sen'in basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Ülkemizde her alanda kaos yaşarken ülkenin Başbakan’ ı Ersan Saner, işini gücünü bırakmış Kıb-Tek’ te nakiller ile uğraşmaya başladı.

Ülke enerji üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeni ile kaos yaşarken, ekonomi dibe vurmuşken, eğitim sistemi çökmüşken, sağlık sistemi çökmüşken, Kıb-Tek’ te yakıt ihalesinde rezillikler yaşanırken, asgari ücretli açlık sınırı altında yaşarken ve tüm sektörler dibe vurmuşken Başbakan Kurultay hesapları Kıb-Tek’ teki nakiller ile uğraşmayı marifet sayıyor ve ne acıdır ki toplum ve sendikalar tüm Sivil Toplum Örgütleri bu gelişmeleri sadece seyrediyor.

Başbakan’ a şunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Bu ülke ve Kıb-Tek sizin gibi yöneticilerin elinde oyuncak olmayacaktır.

İlerleyen günlerde işgal ettiğiniz makama topyekün geleceğiz ve size bir an önce istifa etmenizin yolunu göstereceğiz. Aksi taktirde El-Sen her zaman olduğu gibi tepkisini ortaya koyacaktır. Bu böyle bilinsin.