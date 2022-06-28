Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Suçlarını itiraf ettiler!
Suçlarını itiraf ettiler!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Flaş Haber
Alkole bir zam daha!
Kapat

Özkıraç; Kurumunun peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğiz

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, yazılı bir açıklama yaparak Maliye Bakanı Sunat Atun'u eleştirdi.

28 Haziran 2022 Salı 10:22
137 Okunma
Özkıraç; Kurumunun peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğiz
banner48

El-Sen açıklamasında; "Maliye Bakanı Sunat Atun’un, bir bakan gibi değil de bir vatandaş gibi davranması kabul edilemezdir. Defalarca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bağlı olduğu bakanlığın başına gelen Atun’un, kendinde hiçbir sorumluluk görmeden yaptığı açıklamalar yine kendisini halkın nazarında gülünç duruma düşürmektedir." dedi.

Özkıraç'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Maliye Bakanı Sunat Atun’un, bir bakan gibi değil de bir vatandaş gibi davranması kabul edilemezdir. Defalarca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bağlı olduğu bakanlığın başına gelen Atun’un, kendinde hiçbir sorumluluk görmeden yaptığı açıklamalar yine kendisini halkın nazarında gülünç duruma düşürmektedir.

Bilinçli bir şekilde KIB-TEK’in battığını ifade eden ve bu algıyı yaratmaya çalışan Atun, bu vesileyle KIB-TEK’i peşkeş çekmek hedefindedir. Resmen ülkenin değil de AKSA’nın sözcülüğünü üstlenen ve onun bakanı gibi davranan Atun’un bu operasyonuna geçit vermeyeceğiz.

KIB-TEK bu ülkenin en güçlü kurumudur. Kendi kendine yetebilen ve sürdürülebilir bir KIB-TEK için mücadele eden EL-SEN, bu tür oyunlara gelmeyecektir ve kurumunun peşkeş çekilmesine asla izin vermeyecektir. Sayın Atun’a ülkenin Maliye Bakanı olduğunu ve AKSA’nın sözcülüğünden vazgeçmesi gerektiğini hatırlatırız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkole bir zam daha!
Alkole bir zam daha!
TSK Güçlendirme Vakfı Faaliyetlerini Sürdürüyor
TSK Güçlendirme Vakfı Faaliyetlerini Sürdürüyor
Hayat pahalılığı, maaşlara temmuz sonu yansıyacak
Hayat pahalılığı, maaşlara temmuz sonu yansıyacak










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim