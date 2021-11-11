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Özkıraç'tan sert açıklama!

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı bir açıklama yaptı.

11 Kasım 2021 Perşembe 11:10
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Özkıraç'tan sert açıklama!
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Özkıraç 'ek masailer' ödenmezse, mesaiden sonra hiç bir arızaya müdahale etmeyeceklerini söyledi.

EL-SEN tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu emekçilerinin Maliye Bakanı Dursun Oğuz tarafından gasp edilen ek mesai hakları, dün sendikamız ile ilgili Bakan Sunat Atun ve Kurum Müdürü Gürcan Erdoğan ile yapmış olduğu görüşmeler sonrası bugün ek mesailerin gün içerisinde ödeneceğini tarafımıza iletilmiştir.

Her fırsatta emekçileri anayasaya aykırı bir şekilde angarya çalıştırma gayreti içerisinde olan ve dişini zenginlere değil, emekçilere geçirmeye çalışan Maliye Bakanı Dursun Oğuz’ un bu tavrını kınarken, gün içerisinde ek mesailer yine Oğuz’ un tavrı nedeni ile emekçilere ödenmediği taktirde mesaiden sonra hiç bir arızaya müdahale etmeyeceğimizi ayrıca Maliye Bakanlığı’nın, Kuruma olan 100 Milyon TL borcunun da ödenmemesi halinde sendikamız gereğini yapacaktır.

Kamuoyunun bigisine getiririz.

Anahtar Kelimeler:
Kubilay Özkıraç
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