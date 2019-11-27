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Özkıraç: Teknecik Santrali de dahil tüm çalışanlar grevde

27 Kasım 2019 Çarşamba 12:55
Özkıraç: Teknecik Santrali de dahil tüm çalışanlar grevde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda bugün süresiz grev başlattı.

El-Sen’den yapılan açıklamada, hükümet ile yapmış oldukları tüm görüşmelerin olumsuz geçtiği ve yatırımlar konusunda hükümetin hiçbir adım atmadığı savunularak, askıya aldıkları süresiz grevi uygulamaya koydukları belirtildi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç BRT’ye yaptığı açıklamada, Teknecik Elektrik Santrali de dahil Kıb-Tek’teki tüm çalışanların greve çıktıklarını söyledi.

Kubilay Özkıraç, soru üzerine arızaları emniyete alacaklarını ancak müdahale etmeyeceklerini de belirtti. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
özkıraç
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Aydın 2019-11-27 15:27:35

Ne sendikası be. Ağa olmuş bunlar.Sadece kendilerini düşünen arsız herifler.
Yapmayın be arızaları. Size boyun eğeceğime elk siz yaşarım.

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Camoka 2019-11-27 14:21:56

Allah sizi bildiği gibi yapsın..inşallah bu kurumu kapatırlarda görürürsünüz...

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Nacizane 2019-11-27 14:39:26

Kubi..sen hükümete bronzo gösterecen diye çoluk çocuk, ihtiyarlar nolacak. Hangi memlekette böyle sendikal hak var? Şeriatın kestiği parmak acımayacak bilesin.

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özelleşsin 2019-11-27 15:48:48

Tam dört aydır mahalledeki sokak lambası yanmaz. her hafta aradım. gelen giden yok. hep tamam kaydınızı aldık ekip gelecek derler. Faturada da sokak aydınlatma ücreti alırlar. utanmazlar.

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HIDIR 2019-11-27 13:45:37

AZ BİLEDİR BU HÜKÜMETE

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Ufuk 2019-11-27 13:46:21

Siktirin gidin gerizekalilar!

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VATANDAŞŞŞ 2019-11-27 13:48:25

DOYMADINIZ PARAYA. AYLIK MAAŞINIZ MAŞALLAH ÖZEL SEKTÖRÜN 3 AYLIK MAAŞI. YAZIK GERÇEKTEN

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Ozer hallac 2019-11-27 14:18:57

Sizin acinizdan sikinti yok fatandas napsin

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