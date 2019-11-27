Özkıraç: Teknecik Santrali de dahil tüm çalışanlar grevde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda bugün süresiz grev başlattı.
El-Sen’den yapılan açıklamada, hükümet ile yapmış oldukları tüm görüşmelerin olumsuz geçtiği ve yatırımlar konusunda hükümetin hiçbir adım atmadığı savunularak, askıya aldıkları süresiz grevi uygulamaya koydukları belirtildi.
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç BRT’ye yaptığı açıklamada, Teknecik Elektrik Santrali de dahil Kıb-Tek’teki tüm çalışanların greve çıktıklarını söyledi.
Kubilay Özkıraç, soru üzerine arızaları emniyete alacaklarını ancak müdahale etmeyeceklerini de belirtti. (BRT)
Ne sendikası be. Ağa olmuş bunlar.Sadece kendilerini düşünen arsız herifler.
Yapmayın be arızaları. Size boyun eğeceğime elk siz yaşarım.
Allah sizi bildiği gibi yapsın..inşallah bu kurumu kapatırlarda görürürsünüz...
Kubi..sen hükümete bronzo gösterecen diye çoluk çocuk, ihtiyarlar nolacak. Hangi memlekette böyle sendikal hak var? Şeriatın kestiği parmak acımayacak bilesin.
Tam dört aydır mahalledeki sokak lambası yanmaz. her hafta aradım. gelen giden yok. hep tamam kaydınızı aldık ekip gelecek derler. Faturada da sokak aydınlatma ücreti alırlar. utanmazlar.
AZ BİLEDİR BU HÜKÜMETE
Siktirin gidin gerizekalilar!
DOYMADINIZ PARAYA. AYLIK MAAŞINIZ MAŞALLAH ÖZEL SEKTÖRÜN 3 AYLIK MAAŞI. YAZIK GERÇEKTEN
Sizin acinizdan sikinti yok fatandas napsin