Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

Özkıraç: "Vurgunu Arıklı üstlendi"

El-Sen Başkanı Özkıraç, yazılı açıklama yaptı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı'ya suçlamalar yöneltti...

11 Mayıs 2021 Salı 15:40
255 Okunma
Özkıraç: "Vurgunu Arıklı üstlendi"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ( El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıslı Türklerin ülkesini ve kurumlarını faşistlere yem etmeyeceğini kaydetti.

Yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya yönelik suçlama ve eleştirilerde bulunan Özkıraç, Arıklı’yı, “ KIB-TEK emekçilerini hedef göstermek, usulsüzlüklere göz yumarak kurumu zarara uğratmakla” suçladı. 

Özkıraç, “Parti başkanlığı seçimi bittikten sonra Arıklı’nın diline doladığı KIB-TEK vurgunundan hiç bahsetmediğini, ihalesiz alımlarla vurgunu bizzat kendisinin üstlendiğini” iddia etti.

Kubilay Özkıraç, yazılı açıklamasında “Bu memleket bizim Bay Arıklı, biz yöneteceğiz” ifadelerini de kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş dünyasında yaz mesaisi tepkisi
İş dünyasında yaz mesaisi tepkisi
Erhürman: “Uzun Vadeli Kalkınma Planını Hayata Geçirmeliyiz”
Erhürman: “Uzun Vadeli Kalkınma Planını Hayata Geçirmeliyiz”
“Bayramda El Öpmeyerek Büyüklerimizi Ve Sevdiklerimizi Korumaya Devam Edelim”
“Bayramda El Öpmeyerek Büyüklerimizi Ve Sevdiklerimizi Korumaya Devam Edelim”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim