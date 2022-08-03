Özkıraç: “Yakıt azaldı ülke 2-3 gün sonra karanlığa gömülebilir”

Tartışmalarla gündemden düşmeyen KIB-TEK’te yine yakıt krizi gündeme geldi. Elektrik Kurumu Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, bin 700 kusur ton yakıt kaldığını, ülkeye yakıt gelmemesi veya güneyden yeterince yakıt alınmaması durumunda ülkenin 2 veya en fazla 3 güne dek yine karanlığa bürüneceğini belirtti.

“Bu kurumu bitiriyorlar. Durum, gidişat çok kötü…” diyen Özkıraç, neler yaşanabileceğini öngöremediklerini anlattı.

Özkıraç, özetle şöyle devam etti:

“Hala hiçbir malzeme yok. Yakıt 1,700 kusur ton kaldı, o da bu hafta biter. 2,3 günlük yakıt kaldı. Yakıt da yok, malzeme de yok, sayaç da yok, personel de yok… Bu kurumu bitiriyorlar. Durum, gidişat çok kötü… Bu kafa ile toparlanamaz. Çalışanların da artık motivasyonu kalmadı. Bir teknisyen 3 kişilik iş yapıyor, 2 yıldır tek bir istihdam yapılmadı. 2018-2019 yıllarında 39 kişi alındı o kadar. 2 yıldır ihtiyacımız olan istihdamları söylüyoruz. 1 yılda 4 yönetim kurulu değişti, muhatap da yok.

Üstelik bu işler bizi aştı, ülkenin sorunu…

Ne olacağını, yönetiyoruz diyenlerin ne düşündüğün bilmiyoruz. Yakıt gelmez ve güneyden de yeterince yakıt alınamazsa ülke karanlığa gömülebilir”

Kaynak : Yenidüzen