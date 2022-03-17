Özkıraç: Yatırım yapılmadığı taktirde bu kesintiler artarak devam edecek

Özkıraç, "Tekrar uyarıyoruz kısa,orta,uzun vadeli planlı bir şekilde yatırım yapılmadığı taktirde bu kesintiler artarak devam edecektir." dedi.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Son günlerde ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri toplumumuzu derinden etkilemektedir. Yıllardır sendikamız El-Sen’ in yatırım vurgusuna rağmen Kıb-Tek’ e yatırım yapmayanlar bugün yaşanan sıkıntıların sorumlularıdırlar. Tekrar uyarıyoruz kısa,orta,uzun vadeli planlı bir şekilde yatırım yapılmadığı taktirde bu kesintiler artarak devam edecektir.

Ekonomiye etkisi en önemli kuruluş olan Kıb-Tek yıllardır iyi yönetilmemektedir. Kurumu siyasi ‘’Rant Kapısı’’ gören bu anlayış, Kurumun işlevini kaybetmesine neden olmuştur.

El-Sen toplumsal duyarlığı olan bir örgüt olarak imkanlarımız dahilinde mücadele ediyor. Toplumun karanlıklara mahkum olmaması için, Başbakan ve Hükümetini asli görevleri olan topluma hizmeti ve ülkenin geleceği ile ilgili doğru adımlar almasını talep ediyoruz.

Elektrikte yaşanan kriz nedeniyle muhalefeti ve tüm yurtsever örgütleri birlikte mücadeleye davet ediyoruz.