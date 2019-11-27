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Özkıraç: Yeni eylem türleri gerçekleştireceğiz!

27 Kasım 2019 Çarşamba 23:48
Özkıraç: Yeni eylem türleri gerçekleştireceğiz!

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç Haber Kıbrıs’a özel bir açıklama yaparak yaşanan olayları değerlendirdi. “Bakanlar Kurulu kararına uyacak mısınız?” sorusu üzerine konuşan Özkıraç, karara uyacaklarının altını çizdi.

Yasakçı zihniyete karşı yeni eylem türleri gerçekleştireceklerini belirten Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın istifasını isteyeceklerini söyledi.

“Elektrik kesintisi yapılmadı”

Birçok bölgede meydana gelen doğal arızalara saat 21.00 itibari ile müdahale edildiğini açıklayan Kubilay Özkıraç, kesinlikle hiçbir bölgede isteyerek elektrik kesintisi yapılmadığını kaydetti.

“İlk hedef bakanlıklardı”

Eyleme başlarken söz verdikleri gibi hastanelerin ve okulların elektrik arızaları ile ilgilendiklerini kaydeden Özkıraç “İlk hedefimiz sadece bakanlıkların elektriklerini kesmekti ama sonrasında sadece arızlara bakmama kararı aldık” dedi.

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Ouz 2019-11-28 00:13:57

Hee evet, isteyerek kesint yapılmadı. He he.
Siz sendika değilsiniz halk düşmanısınız.

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sad 2019-11-28 00:20:32

ulan zaten esnafın anasını ağlattınız ne asker bıraktınız ne öğrenci halkta türkiye ye döndü daha fazla ülkenin içine nasıl sıcarız diye planmı yapıyorsunuz anlamadım?

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