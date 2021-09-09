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Özkıracaç: “Son kez uyarıyoruz"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santralinde kullanılan yakıt nedeniyle çalışanların sağlık riski yaşadığını savundu.

09 Eylül 2021 Perşembe 14:14
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Özkıracaç: “Son kez uyarıyoruz"

“Personelin artık çalışamayacak duruma geldiğini” söyleyen Özkıraç, sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santralini “kapatacaklarını” bildirdi.

Özkıraç konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Son kez uyarıyoruz. Uzmanların ve El-Sen’ in bütün uyarılarına rağmen çok kötü koşullarda üretimi devam ettirmeye çalışan arkadaşlarımız artık üretimi devam ettirmede büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle 13 Eylül gününe kadar bu sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santralini kapatacağız. Bizim için çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Emekçi kardeşlerimizi sağlıksız koşullarda çalıştıran anlayışı da şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 09.09.2021 14:19
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları SendikasıELSENKubilay ÖzkıraçTeknecik Elektrik Santrali
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