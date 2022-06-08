Özkurt'a özel af çıkartılması için hazırlanan dilekçe görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, komite toplantısı için bugün yayımladığı davette, Meyrem Özkurt adına avukatı Feyzi Hansel’in sunduğu “Özel Af Yasası Hazırlanmasına" ilişkin dilekçenin yarın sabah saat 09.00’da komitede görüşüleceğini duyurdu ve komite üyelerini toplantıya çağırdı.
Hüseyin Çavuş başkanlığındaki komitede, Başkan Vekili Salahi Şahiner ve üyeler Sadık Gardinyanoğlu, Biray Hamzaoğulları, Fırtına Karanfil, Teberrüken Uluçay ve Emrah Yeşilırmak yer alıyor.