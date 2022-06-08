Özkurt'a özel af çıkartılması için hazırlanan dilekçe görüşülecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yasağı kararına uymadığı gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nce hakkında 2 ay hapislik cezası verilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meyrem Özkurt için avukatı Feyzi Hansel tarafından özel af çıkartılması talebiyle Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi'ne sunduğu dilekçe, yarın sabah komitede görüşülecek.