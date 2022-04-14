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Özkurt, BRT’nin elektrik borcu olmamasına rağmen elektriğinin kesildiğini açıkladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, BRT’nin elektrik borcu olmamasına rağmen elektriğinin kesildiğini açıkladı.

14 Nisan 2022 Perşembe 20:38
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Özkurt, BRT’nin elektrik borcu olmamasına rağmen elektriğinin kesildiğini açıkladı

1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na hem daha önceden taksitlendirilmiş, hem de güncel borçların hepsinin ödendiğini söyleyen Özkurt, “Buna rağmen kuruma gayrı yasal yollardan girilerek, 12 Nisan itibarıyla elektriğimizi kesmiştir” dedi.

BRT’nin haberine göre, Özkurtu, kurumun elektrik borcunu ödemekte geciktiği dönemlerde de kesinti yapıldığını ancak Kıb-Tek personelinin bu süreçte BRT ana giriş kapısından girerek, elektriği kestiğine işaret etti.

Meryem Özkurt, “Biz de hiçbir zaman herhangi bir açıklama yapmadık. Ancak şimdi soruyorum, madem ki BRT’nin borcu olduğunu iddia ediyorlar, neden her zaman olduğu gibi ana giriş kapısından değil de arka tellerden atlayarak kuruma gayrı yasal bir şekilde giriş yapıldı?” dedi.

Özkurt, ülkedeki tüm yayınların aksamadan seyretmesini sağlayan Lefkoşa Transmisyon Merkezi’nin de BRT Sitesi içerisinde bulunduğunu anımsatarak, ülkenin tüm yayınlarını tehlikeye atacak şekilde sorumsuzca yapılan bu işlemi kınadıklarını belirtti.

Meryem Özkurt, yenilenebilir enerji sistemlerini kullanan ilk ve tek kurum olan BRT’nin 3 gündür bu sistemle elektrik üretmesinin de engellendiğini anımsatarak, bu olayın ülke ekonomisine de büyük zarar verdiğini söyledi.

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