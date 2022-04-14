Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

Özkurt: BRT’nin elektrik borcu yok, kesinti yasal değil

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na hiç borcu bulunmayan BRTK’nin elektriği gayrı yasal bir şekilde kesildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 13:04
256 Okunma
Özkurt: BRT’nin elektrik borcu yok, kesinti yasal değil

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRT’nin elektrik borcu olmamasına rağmen elektriksiz bırakıldığını vurguladı..

Özkurt, 1 Nisan 2022 tarihi itibarı ile Elektrik Kurumu’na hem daha önceden taksitlendirilmiş hem de güncel borçların hepsinin ödendiğini söyledi…

Özkurt, “Buna rağmen kuruma gayrı yasal yollardan girilerek, 12 Nisan itibarıyla elektriğimizi kesmiştir” dedi.

Kurumun elektrik borcunu ödemekte geciktiği dönemlerde de kesinti yapıldığını ancak Kıb-Tek personelinin bu süreçte BRT ana giriş kapısından girerek, elektriği kestiğini anlatan Meryem Özkurt, “Evet BRT zaman zaman Elektrik Kurumu’na borçlerını ödemekte gecikmeler yaşamıştır. Doğrudur. Ama elektiriğimizi kesmek için hep ana giriş kapıdan resmi bir şekilde gelen Kıb-Tek personeli işlerini yaparak gitmişlerdir.

Biz de hiçbir zaman herhangi bir açıklama yapmadık. Ancak şimdi soruyorum, Kıb-Tek madem ki BRT’nin borcu olduğunu iddia ediyor, neden her zaman olduğu gibi ana giriş kapısından değil de arka tellerden atlayarak kuruma gayrı yasal bir şekilde girdi” dedi.

Meryem Özkurt, ülkedeki tüm yayınların aksamadan seyretmesini sağlayan Lefkoşa Transmisyon Merkezi’nin de BRT Sitesi içerisinde bulunduğunu anımsatarak, “Ülkenin tüm yayınlarını tehlikeye atacak şekilde sorumsuzca yapılan bu işlemi esefle kınıyorum” dedi.

Kıb-Tek yetkililerine de ulaştığını söyleyen Özkurt, “BRT’nin borcu bulunmadığını ve bu yaşanan olayın doğru olmadığını yetkililere ben şahsen ilettim” dedi.

Özkurt, yenilenebilir enerji sistemlerini kullanan ilk ve tek kurum olan BRT’nin 3 gündür bu sistemle elektrik üretmesinin de engellendiğini anımsatarak, bu olayın ülke ekonomisine de büyük zarar verdiğini söyledi.

Özkurt, “12 Nisan saat 17.00 de BRT’nin arkasındaki tellerden atlayarak içeri giren Kıb-Tek personeli elektriğimizi keserek, yine aynı yolla ve kaçarak kurumdan ayrılmıştır. Bu güvenlik kameralarımıza yansımıştır. Ben Kurum Müdürü olarakı polise suç duyurusunda buklunarak şikayetçi oldum. Gerekli yollar izlenecektir. Ama hiçkimsenin şüphesi olmasın, BRT her ne şartta olursa olsun, ister mazotla, ister gazla hem kendi yayınlarını hem de ülkedeki tüm yayınların devamlılığını sağlayacaktır” dedi.

Son Güncelleme: 14.04.2022 13:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 4 MİLYAR 250 MİLYON TL KAYNAK
TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 4 MİLYAR 250 MİLYON TL KAYNAK
SON DAKİKA! Kritik görüme sonrası Başbakan'dan açıklama
SON DAKİKA! Kritik görüme sonrası Başbakan'dan açıklama
SON DAKİKA! Kritik görüme sonrası Fuat Oktay'dan açıklama
SON DAKİKA! Kritik görüme sonrası Fuat Oktay'dan açıklama










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim