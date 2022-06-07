Özkurt'tan flaş açıklama!

Mahkeme, Meryem Özkurt hakkında 2 ay 20 gün tutukluk kararı aldı.

Cezasının belli olmasının ardından cezaevine gönderilen Özkurt, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 2 ay cezaevinde yatacak.

Meryem Özkurt cezasının açıklanmasının ardından BRT’ye yaptığı açıklamada, kendisinin kamu hizmeti yayıncılığı yaptığını vurguladı.

Özkurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“O günkü yayında KKTC siyasetçileri konuşmayacak diye anlaşmıştık. Sadece Türkiyeli siyasetçiler konuşacak diye anlaşmamıza rağmen ne yazık ki KKTC’li siyasiler tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptılar. BRT ile birlikte SİM TV hariç, tüm özel kanallar ve web tv’ler de bu yayını verdi.

Ben bugün hala kamu yayıncılığı yaptığıma inanmaktayım. Bu cezayı hak ettiğime inanmıyorum. Ülkede bu kadar hırsız, dolandırıcı ve hak etmediği şekilde makamında oturarak, haksız kazanç sağlayan insanlar ve bürokratlar varken, onlarla ilgili hiçbir şaibe yokken bana verilen bu cezayı ve yapılan uygulamaları hazmedemiyorum.

Ülkem için yaptığım bu yayından sonra siyasilerin de bana verilen bu ceza karşısında nasıl bir tavır izleyeceklerini merakla beklemekteyim.”