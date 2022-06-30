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Özkurt'un Davası Yarın

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf kararı yarın 09.30'da açıklanacak.

30 Haziran 2022 Perşembe 17:16
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Özkurt'un Davası Yarın
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Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle cezaevine gönderilen BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf kararı yarın 09.30'da açıklanacak. 

Elde edilen bilgiye göre, seçim yasakları sürdüğü sırada Geçitköy Barajı'nın 'yeniden' açılış töreni BRT'den ve 5 özel TV kanalından canlı olarak yayınlanması sonrasında 2 aylığına cezaevine gönderilen Özkurt'un istinaf kararı yarın açıklanacak. 

"5 ÖZEL KANAL DA AYNI YAYINI YAPTI, ONLARA DAVA OKUNMADI"

Meryem Özkurt, dava sonrası yaptığı yaptığı açıklamada, yalnızca yönetici olarak kendisine ceza kesildiğini belirterek, o gün 5 özel TV kanalının da bu yayını yaptığını ancak onların yöneticilerine dava okunmadığını ifade ederek,  o günkü yayında KKTC'deki siyasilerin konuşma yapıp yapmayacağına dair bilgisinin olmadığını belirtmişti.

Özkurt ayrıca "O günkü yayında KKTC siyasetçileri konuşmayacak diye anlaşmıştık. Sadece Türkiyeli siyasetçiler konuşacak diye anlaşmamıza rağmen ne yazık ki KKTC’li siyasiler tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptılar. BRT ile birlikte SİM TV hariç, tüm özel kanallar ve web TV'ler de bu yayını verdi" ifadelerini kullanmıştı. 

NE OLMUŞTU?

11 Ekim 2020'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde seçim yasaklarının sürdüğü dönemde su akışının yeniden sağlanmasıyla ilgili tören düzenlenmiş ve bu tören de BRTK dahil olmak üzere 6 TV kanalında da canlı olarak yayınlanmıştı.

Kaynak : Kıbrıs Postası

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