Özlem Bendaşan, neden milletvekili adayı olduğunu anlattı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili aday adayı Özlem Bendaşan, Gündem Kıbrıs’ta yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına katılarak neden milletvekili adayı olduğunu anlattı.

Milletvekilliği aday adaylığının uzun süredir ideallerinde olan bir şey olduğunu kaydeden Bendaşan, “Bu ülke için bir şeyler yapmak isteyen insanlardan biriyim. Gerek uluslararası anlamda gerekse iç düzen anlamında çok ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıların çözülebilmesinin en önemli noktası düzenin korunması ve geliştirilmesidir. Düzen de yasa kuralları demek. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız siyasette yer alıp yasal düzenlemelerin geliştirilmesine, yürürlüğe girmesi gereken yasaların hazırlanmasına ve yine oylanıp güncel durum ve mevcut uygulamayla örtüşmeyen herhangi bir şey varsa katkılarınızı sunup, bunların yürürlüğe girmesine ihtiyacınız var. Çünkü kamu düzeni her şeyin temelidir. Kamu düzeninin temeli de yasal mevzuattır. Yasal mevzuat ise meclisten çıkar. Bir hukukçu olarak tüm bunlara katkı koymak ve ülkemizin daha refah günlere ulaşmasını sağlamak için Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili aday adayı oldum” dedi.