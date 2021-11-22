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Özlem Ersoy vefat etti

Kanserle mücadele eden Ersoy'un vefatı yasa boğdu...

22 Kasım 2021 Pazartesi 16:52
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Özlem Ersoy vefat etti
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Atatürk Meslek Lisesi'nde uzun yıllardır öğretmenlik yapmakta olan Özlem Ersoy, hayatını kaybetti. Kanserle mücadele eden Ersoy'un vefatı yasa boğdu.

Atatürk Meslek Lisesi vefat haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşım şöyle:

Uzun yıllar birlikte çalıştığımız, iyilik timsali, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Özlem Ersoy'u zamansiz kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her zaman kalbimizde yaşayacak olan arkadaşımıza Allahtan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz...
Atatürk Meslek Lisesi

Son Güncelleme: 22.11.2021 17:55
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