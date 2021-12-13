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Özlem Gürkut: “Eksik aşılarımızı tamamlamamız önemlidir”

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, koronavirüs aşısının hatırlatma dozuna işaret ederek, "Eksik aşılarımızı tamamlamamız önemlidir” dedi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 20:08
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Özlem Gürkut: “Eksik aşılarımızı tamamlamamız önemlidir”
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Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Koronavirüs aşılarında Sağlık Bakanlığı’nın uygulamasının anlaşılır olabilmesi için tablo haline getirdiğini belirtti.

Dr. Gürkut, ayrıca aşı merkezlerinin çalışma saatleri ve hangi merkezde hangi aşının uygulandığına dair yapılan duyuruları da paylaşarak, “8 Aralık 2021 tarihinde The New England Journal of Medicine’de yayınlanan ve 843 bin 208 kişinin katıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre daha önce 2 doz Biontech Pfizer aşısı olmuş kişilerden hatırlatma dozu yapılanların şu anda ülkemizde de baskın varyant olan Delta varyanta karşı korunmaya devam ettiği ve Koronavirüs nedeni ile ölüm oranlarının yüzde 90 azaldığı bildirilmiştir” dedi.

“Eksik aşılarımızı tamamlamamız önemlidir” diyen Dr. Gürkut, şöyle devam etti:

“Toplumsal ve bireysel korunma tedbirlerini uygulamaya devam ederek en güvenli durum olan virüsle hiç temas etmemeye özen göstermemiz ise hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumanın yöntemi ve toplumsal sorumluluğumuzdur.”

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