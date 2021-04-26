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"Özlem Gürkut istifa etmeli"

Nöroloji Uzmanı Dr. İlker İpekdal, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, Bu Memleket Bizim Platformu’nun geçtiğimiz gün düzenlediği “Federasyon Yolunda Birlikte” eylemine katılmasıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:34
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"Özlem Gürkut istifa etmeli"

TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa bağlanarak açıklamalarda bulunan İpekdal, pandeminin siyasileştirildiğini kaydetti; KTTB Yönetim Kurulu’nun söz konusu eylemle ilgili iki büyük hata yaptığını savundu.

KTTB’nin siyasi duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen İpekdal, “Toplum sağlığına hizmet eden ve yasası olan KTTB, kitleleri kendi ideolojilerine yönelik hareket ettirme organı olarak görülürse, duvara çarpar. İşte hata burada yapılmıştır. KTTB Başkanı Özlem Gürkut’un istifa etmesi ve Tabipler Birliği'nin önünü açması gerekir” ifadelerini kullandı.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut’un, meslektaşlarını eyleme çağırması ve mitinge katılmasıyla pandemi ile mücadele konusunda kurallara başta kendisinin uymadığını belirten İpekdal, bilimin karanlık yüzünün gösterildiğini savunarak, eleştiride bulundu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
İlker İpekdalÖzlem Gürkut
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