Özlem Gürkut’tan aspirin uyarısı!

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, AstraZeneca aşısı ve yan etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, özellikle toplumda “Aşıdan sonra aspirin kullanılmalı” yönündeki söylemler hakkında da uyarıda bulundu.

Özlem Gürkut’un açıklaması şu şekilde:

“

DİKKAT!

(LÜTFEN OKUYUN VE PAYLAŞIN)

*AstraZeneca aşısı sonrası ne olursa doktora başvurmalı?

*Aspirin kullanmalı mı?

(Bazılarınız yazıyı sonuna kadar okumayacağı için baştan söyleyeyim Aspirin’in bu konuda faydası YOKTUR)

Ülkemizde şu anda 35 yaş üstündeki kişilere uygulanmakta olan AstraZeneca Covid 19 aşısı yaptıranların aşının çok nadir bir yan etkisi olan ve İngiltere’de aşı yapılan her 1 milyon kişiden 4’ünde görülen aşı ilişkili trombositopenik trombozis (VATT) yani kanda pıhtılaşma hücrelerinin düşmesine rağmen anormal pıhtılar oluşması durumunu engelemek isteği ile

yaygın olarak aspirin almaya başladığı duyumları almaktayız.

Yine aşı yaptıran kişilerden bazı merkezlerde aşının olası sık ve beklenen yan etkileri konusunda bilgilendirme yapılırken bazı merkezlerde yeterli uyarı yapılmadığı ve ne olursa hastaneye başvurmaları gerektiğini bilmediklerine dair yoğun bilgi geliyor.

Oxford/AstraZeneca Covid-19 aşısı DSÖ ve Avrupa ilaç Ajansı EMA’ya bağlı aşı güvenliği ve yan etkilerini incelemekte yetkili kurullar tarafından yapılan incelemeler sonrası aşı yapılanlarda görülen çok nadir bir yan etki olan VATT yani anormal pıhtıların gerçekten aşı ile bağlantılı olabileceğini, ancak aşının COVİD-19 hastalığından koruyucu etkisinin çok belirgin olması nedeni ile özellikle 30 yaş üzerindeki hastalık riski daha yüksek kişilerde kullanımına devam edilmesi konusunda açıklama yaptı. Bunun yanı sıra aşı yan etkileri konusundaki araştırma ve değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı.

Aşı yapıldıktan sonra:

-Aşı yapılan kolda kızarıklık ve ağrı

-Ateş

-Halsizlik

-Baş ağrısı

-Karın ağrısı, bulantı gibi yan etkiler sıklıkla beklenen ve birkaç gün içinde kendiliğinden geçen yan etkilerdir.

Bu yan etkiler için rahatlıkla parasetamol gibi bir ağrı kesici ateş düşürücü ilaç kullanmakta bir sakınca yoktur (Tabii ki parasetamol kullanmanıza engel şahsi bir durumunuz yoksa).

Ancak aşıdan sonra özellikle 4-20. günler arasında:

-çok şiddetli ve ağrı kesicilere rağmen giderek artan baş ağrısı

-görmede bulanıklaşma

-şiddetli karın ağrısı

-şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı

-bacakta şişme ve ağrı

-ciltte morarmalar ve kanama odakları olması durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna baş vurulmalı ve aşı yapıldığına dair bilgi verilmelidir.

İngiltere 18-29 yaş arasındaki kişilere AstraZeneca aşısını uygulamama kararı aldı. Çünkü bu grubun ağır covid geçirme riskinin düşük olması nedeni ile aşının yan etkisini göze almanın doğru olmadığını açıkladı.

DİKKAT! ASPİRİN’in koruyucu etkisi yok hatta kanama riskini arttırabilir!

Yapılan açıklamalarda aşı ile ilgili anormal pıhtılaşmaların düşük trombosit (kan pıhtılaşma hücreleri) sayısı ile birlikte olduğu ve aşı sonrası gelişen bir immun yanıta bağlı olduğu özellikle vurgulandı ve Aspirin’in önleyici bir etkisi olmayacağı gibi düşük trombosit sayısı nedeni ile kanama riskinde artışa bile neden olabilecği vurgulandı.

Zaten anormal pıhtılaşma durumunda ilk olarak iv immunglobulin verilmesi ardından duruma göre heparin dışı antikoagülan (kan sulandırıcı) tedavi yapılması önerilmektedir.

Son ve önemli not:

Önceden pıhtılaşma ile ilgili hastalık geçirenler örneğin akciğer embolisi, bacakta derin ven trombozu öyküsü olanların diğer kişilere göre aşı sonrası VATT gelişimi açısından artmış bir riski bulunmadığı açıklanmıştır çünkü VATT tamamen immun yani bağışıklık sisteminin bir tepkisi nedeni ile gelişmektedir.

”